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Kho tri thức

Thực hư về sữa tách béo đắt tiền và lợi ích thực sự của sữa nguyên kem

Nghiên cứu mới nhất từ Canada chứng minh rằng sữa nguyên kem chứa chất béo bão hòa là công thức hoàn hảo của tự nhiên như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

Tuệ Minh

Các sản phẩm từ sữa chứa chất béo bão hòa, từ lâu bị cho là có liên quan đến cholesterol cao hơn và nguy cơ mắc bệnh tim mạch tăng cao. Do đó, các khuyến nghị về chế độ ăn uống ở nhiều quốc gia và cả các hãng sữa thường khuyến khích mọi người lựa chọn các sản phẩm từ sữa không béo hoặc ít béo.

Và đương nhiên, đi kèm với những thông tin y tế như vậy, trên thị trường xuất hiện các loại sữa tách béo đắt hơn thông thường có khi lên đến 20%.

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Sữa tách béo có giá cao hơn sữa nguyên kem chưa hẳn đã tốt.

Nghiên cứu gần đây do GS Kozeta Milliku của Khoa Y Temerty, Đại học Toronto dẫn đầu đã ngẫu nhiên phân bổ 74 người trưởng thành thừa cân hoặc béo phì vào một trong ba nhóm ăn kiêng.

Nhóm thứ nhất tuân theo chế độ ăn ít sữa và hạn chế calo. Nhóm thứ hai tuân theo chế độ ăn trung hòa năng lượng bao gồm ba khẩu phần sữa mỗi ngày. Nhóm thứ ba ăn chế độ ăn không hạn chế nhưng cũng bao gồm ba khẩu phần sữa mỗi ngày.

Tất cả sản phẩm sữa trong nghiên cứu đều là sữa nguyên kem.

Sau 12 tuần, các nhà nghiên cứu không tìm thấy sự khác biệt đáng kể nào về tăng cân, thành phần cơ thể hoặc mức cholesterol giữa những người theo chế độ ăn ít sữa và những người ăn ba phần sữa mỗi ngày.

Tuy nhiên, những người tham gia tiêu thụ nhiều sữa hơn cho thấy sự cải thiện về huyết áp, hàm lượng canxi, protein và vitamin D hơn.

Nghiên cứu này cho thấy, tác dụng tốt cho sức khỏe của một loại thực phẩm có thể phụ thuộc vào cách các thành phần của nó tương tác với nhau hơn là chỉ đơn thuần phụ thuộc vào lượng của một chất dinh dưỡng cụ thể trong thành phần của nó.

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Tác dụng của thực phẩm tự nhiên phải xét theo sự tác động tổng hòa các chất chứ không phải từng góc nhìn phiến diện.

Các sản phẩm từ sữa chứa hai loại protein là casein và whey được liên kết với nhau bằng chất béo và các chất dinh dưỡng. Theo GS Anderson, Khoa Y Temerty thuộc Đại học Toronto, cấu trúc phức tạp này cho phép các chất dinh dưỡng trong thực phẩm từ sữa được cung cấp cho cơ thể một cách từ từ.

Điều đó có thể giúp giải thích tại sao tác dụng của việc ăn các sản phẩm từ sữa có thể khác với những gì được dự đoán khi chỉ xem xét chất béo bão hòa hoặc các chất dinh dưỡng riêng lẻ khác.

Kết quả nghiên cứu này ủng hộ cách tiếp cận dinh dưỡng và hướng dẫn chế độ ăn uống xem xét toàn bộ thực phẩm thay vì chỉ đánh giá thực phẩm chủ yếu dựa trên từng chất dinh dưỡng riêng lẻ.

Theo GS Anderson, hãy giữ mọi thứ đơn giản, ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau và đừng ăn quá nhiều bất cứ thứ gì.

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Journal of Nutrition/TCU
#Lợi ích của sữa nguyên kem trong chế độ ăn #Ảnh hưởng của chất béo bão hòa đến sức khỏe #Giả thuyết ma trận sữa và tác dụng dinh dưỡng #Vai trò của sữa đối với người cao tuổi #Nghiên cứu về tiêu thụ sữa và sức khỏe

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