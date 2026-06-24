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Quân sự - Thế giới

Ukraine tấn công cây cầu đường sắt dẫn đến Crimea?

Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công một cây cầu đường sắt, một nhà máy điện và các mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng khác ở Crimea.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Ukraine ngày 23/6 cho biết, lực lượng nước này đã tấn công một cây cầu đường sắt, một nhà máy điện và các mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng khác ở Crimea khi quân đội Kiev tìm cách cô lập bán đảo quan trọng do Nga kiểm soát này trong giai đoạn mới nhất của cuộc xung đột giữa hai nước.

"Máy bay không người lái đã tấn công một kho chứa dầu tại nhà máy nhiệt điện Kerch ở phía đông Crimea, một trạm biến điện ở phía tây và một trạm phân phối khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở Simferopol, thành phố lớn thứ hai của bán đảo", Bộ Quốc phòng Ukraine thông tin.

Ngoài ra, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine cho biết, các đơn vị của họ đã phá hủy một cây cầu đường sắt bắc qua kênh đào Bắc Crimea gần làng Rozdolne.

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Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: RBC-Ukraine.

Hiện chưa thể xác minh độc lập các tuyên bố của Ukraine, và các quan chức Nga chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Theo thông báo từ nhà cung cấp năng lượng khu vực Crimea, một số khu vực đã bị mất điện vào ngày 23/6. Tuy nhiên, họ cho rằng nguyên nhân là do "sự cố kỹ thuật" trong lưới điện địa phương và dự kiến ​​điện sẽ được khôi phục trong vòng 24 giờ.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết quân đội nước này đang "cô lập Crimea bằng máy bay không người lái".

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Moscow đã được cảnh báo rằng Ukraine đang nhắm mục tiêu làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và ngành du lịch của Nga. Ông không nói rõ ai đã đưa ra cảnh báo đó.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga duy trì kênh đối thoại về Ukraine

Nguồn video: VTV
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