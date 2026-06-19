Liên minh châu Âu tìm cách mở lại kênh liên lạc với Nga

Các quan chức cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra đề nghị thăm dò về việc mở một kênh liên lạc với Nga.

AP dẫn lời các quan chức ngày 18/6 cho biết, EU đã đưa ra đề nghị thăm dò về việc mở một kênh liên lạc với Nga để nước này không bị gạt ra ngoài lề trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

"Thông tin này xuất hiện khi Ukraine tiến hành một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào Nga kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra vào tháng 2/2022. Một nhà máy lọc dầu lớn đã bị tấn công lần thứ hai trong vòng một tuần và các chuyến bay thương mại tại sân bay Moscow bị gián đoạn", quan chức Nga thông tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Mikhail Metzel/Sputnik/Điện Kremlin/AP.

Trong bối cảnh xung đột và bất chấp những lo ngại từ một số nhà lãnh đạo châu Âu, EU vẫn âm thầm tìm cách nối lại liên lạc với Moscow ngay cả khi họ tăng cường hỗ trợ cho Kiev.

"Trong vài tuần qua, đã có những cuộc tiếp xúc ngắn gọn ở cấp độ ngoại giao nhằm mở các kênh liên lạc, nhưng chưa có gì được thảo luận về nội dung cụ thể", một quan chức EU am hiểu về vấn đề này tiết lộ.

Một quan chức giấu tên khác xác nhận rằng Nga đang có động thái tiếp cận nhưng từ chối bình luận thêm.

“Trong bất kỳ kịch bản tương lai nào, EU đều có những lợi ích cụ thể cần được bảo vệ, do đó việc thiết lập các kênh ngoại giao với Nga là rất quan trọng. EU không phải là bên trung gian. EU ủng hộ Ukraine trong nỗ lực đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài”, quan chức này cho biết thêm.

Điện Kremlin chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định rằng Châu Âu không thể đóng bất kỳ vai trò trung gian nào trong việc giải quyết xung đột, nhưng ông cũng không loại trừ khả năng đàm phán với EU.

“Chúng tôi chưa bao giờ từ chối liên lạc với các đại diện của Liên minh châu Âu dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi không từ chối liên lạc. Nếu họ muốn nói chuyện, họ biết cách liên lạc với chúng tôi. Họ có thể nhấc điện thoại lên và gọi. Nếu họ muốn đến, họ được chào đón. Không phải Nga đang từ chối hợp tác”, nhà lãnh đạo Putin nhấn mạnh.

Các quan chức cho biết Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa “đã phối hợp chặt chẽ với các nhà lãnh đạo châu Âu về khả năng hợp tác với Nga và các vấn đề sẽ được thảo luận khi thời điểm thích hợp đến”.

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