UAE đình chỉ mọi giao dịch thương mại với Iran

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thông báo đình chỉ mọi hoạt động giao dịch thương mại với Iran.

AP đưa tin, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đình chỉ mọi hoạt động thương mại với Iran hôm 19/8 sau khi UAE hứng chịu đợt tấn công mới từ nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đã kích hoạt cảnh báo trên khắp UAE vào tối 18/8, yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần cảnh báo như vậy được đưa ra.

Các tàu thương mại neo đậu tại khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 5/8/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Sau thông báo hai tên lửa đạn đạo đã được bắn về phía UAE vào cuối ngày 18/8, Bộ Ngoại giao UAE cho biết họ đã quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt (Iran), song khẳng định vẫn cam kết "đối thoại, hợp tác và hội nhập khu vực".

Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, UAE thường xuyên hứng chịu hỏa lực dữ dội từ Iran, và hầu hết hoạt động thương mại giữa hai nước, vốn từng là đối tác thương mại quan trọng, đã bị đình trệ.

Cuối tháng 6/2026, khi tình hình lắng dịu, một số hoạt động thương mại hàng hải đã được nối lại, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran.

"UAE đóng vai trò rất quan trọng đối với Iran như một trung tâm tái xuất khẩu và đã giúp nước này giảm thiểu một số cú sốc do lệnh trừng phạt gây ra”, Mohammad Farzanegan, Giáo sư kinh tế Trung Đông tại Đại học Marburg của Đức, nói với hãng AP.

“Do đó, Iran phụ thuộc rất nhiều vào UAE, không phải vì UAE tự sản xuất 1/3 lượng hàng nhập khẩu của Iran, mà vì nước này đóng vai trò là cửa ngõ chính giúp Iran tiếp cận hàng hóa và cơ sở hạ tầng thương mại của các nước thứ ba”, chuyên gia Mohammad Farzanegan nói tiếp.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, đã phủ nhận việc Iran phóng bất kỳ tên lửa nào về phía UAE.

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