3 cây cảnh giữ lộc, nhà thiếu sáng cũng trồng tốt, xanh tươi 4 mùa

3 cây cảnh không ồn ào nở hoa, chỉ cần một góc yên, một chút nước, một chút gió, là đủ để dâng cho đời một màu xanh mát rượi suốt bốn mùa.

Có những ngôi nhà không được ưu ái bởi nắng. Hướng Bắc, ban công bị che khuất, phòng khách sâu và trầm. Mùa hè đến, người yêu cây thường thở dài: trồng gì bây giờ, khi nắng không đủ đầy mà sâu bệnh lại rình rập?

Nhưng thiên nhiên vốn công bằng một cách thâm trầm. Không phải cây cảnh nào cũng cần nắng gắt để rực rỡ. Có những loài sinh ra để sống trong bóng râm, để xanh trong lặng lẽ, để bền bỉ mà không cần phô trương.

Cây cảnh không ồn ào nở hoa, không đòi hỏi phân thuốc, chỉ cần một góc yên, một chút nước, một chút gió lưu thông, là đủ để dâng cho đời một màu xanh mát rượi suốt bốn mùa. Dưới đây là ba người bạn như thế.

Cây cảnh sống tốt dù thiếu sáng

Ba cây cảnh chịu bóng râm, kháng sâu bệnh tự nhiên, đẹp theo một cách rất an nhiên, và mang trong mình ý nghĩa phong thủy của sự bền vững, của tài lộc không đến ồ ạt mà ở lại lâu dài.

Nếu nhà bạn thiếu sáng, nếu bạn bận rộn và chỉ muốn một màu xanh dịu mắt mỗi khi trở về, thì đây chính là ba lựa chọn bạn nên cân nhắc.

1. Cây cảnh cỏ gương

Cỏ gương có tên khoa học là Pilea peperomioides, người Trung Quốc gọi là cây tiền kính, người phương Tây gọi trìu mến là Chinese Money Plant. Ngay từ cái tên đã thấy hết sự tròn đầy của nó.

Mặt lá xanh thẫm, căng mọng

Vẻ đẹp của cây cảnh cỏ gương là vẻ đẹp của sự tối giản đến mức thiền định. Thân cây mọng nước, mọc thẳng, màu xanh nhạt như ngọc non.

Từ thân ấy, những cuống lá dài, mảnh nhưng rất cứng cáp vươn ra, nâng đỡ những chiếc lá tròn xoe, nhẵn bóng như những chiếc gương nhỏ.

Mặt lá xanh thẫm, căng mọng, khi có ánh sáng tán xạ chiếu vào, cả cây cảnh lấp lánh như vừa được lau bằng sương sớm. Không có một đường gân nổi, không có một vết xẻ, lá cỏ gương tròn trịa một cách hoàn hảo.

Đặt một chậu cây cảnh này trên bệ cửa sổ có rèm voan trắng, trên bàn làm việc, hay kệ sách, bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt: không gian trở nên mềm mại, hiền hòa và có trật tự hơn hẳn.

Cây cảnh không mang đến sự trúng số đột ngột

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh cỏ gương

Trong phong thủy, hình tròn là hình của trời, của sự viên mãn, của đồng tiền cổ. Mỗi chiếc lá cỏ gương như một đồng xu xanh đang tích tụ sinh khí.

Người ta tin rằng đặt cỏ gương ở hướng Đông Nam - cung Tài Lộc, hay ở bàn làm việc, gần cửa ra vào, sẽ giúp dòng tiền được lưu thông êm ái, không thất thoát.

Cây cảnh không mang đến sự trúng số đột ngột, mà mang đến tài lộc bền bỉ: tiền bạc tích lũy từng chút, công việc thuận lợi từng ngày, gia đình yên ổn. Đó là thứ tài lộc của người biết sống chậm, biết vun vén, biết trân trọng những gì mình đang có.

Cây cảnh ghét nắng trực tiếp,

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh cỏ gương

Cỏ gương dạy ta một triết lý: hạnh phúc không cần phải lấp lánh, chỉ cần tròn đầy và xanh tươi mỗi ngày là đủ.

Đây là một bậc thầy chịu bóng râm. Cây cảnh ghét nắng trực tiếp, nắng gắt sẽ làm cháy lá. Nó chỉ cần ánh sáng khuếch tán, sáng vừa phải trong phòng khách là đủ. Lá của nó dày, bề mặt có lớp biểu bì bóng, ít bị côn trùng cắn phá.

Rệp và nhện đỏ rất ngại loại lá như vậy. Bạn chỉ cần một nguyên tắc: đất khô mới tưới, và luôn để chậu thoáng gió. Cây cảnh sẽ xanh tươi quanh năm, lại còn đẻ ra rất nhiều cây con từ gốc, từ rễ, tròn xoe như đàn con quây quần bên mẹ.

Cây cảnh như rừng nhiệt đới

2. Cây cảnh trầu bà lá xẻ

Nếu cây cảnh cỏ gương là sự viên mãn nhỏ xinh, thì trầu bà lá xẻ (Monstera deliciosa) là sự bao dung rộng lớn, với những chiếc lá to như chiếc ô xanh, xẻ thùy như mai rùa.

Vẻ đẹp của cây cảnh trầu bà lá xẻ là vẻ đẹp của rừng nhiệt đới nguyên sinh được thu nhỏ lại trong phòng khách.

Lá non của nó cuộn chặt như một ngọn giáo, rồi từ từ bung ra, từ hình tim nguyên vẹn cho đến khi trưởng thành thì xẻ những đường rãnh sâu, những lỗ tròn kỳ lạ trên phiến lá.

Lá cây cảnh này dày, bóng

Các nhà thực vật học bảo rằng những vết xẻ ấy là để gió bão đi qua, để ánh sáng lọt xuống tầng thấp cho cây con. Nhưng dưới con mắt của người yêu cây, đó là một sự sắp đặt đầy tính nghệ thuật, vừa hoang dại vừa hiện đại.

Lá cây cảnh này dày, bóng như da, màu xanh đậm, gân guốc. Một chiếc lá trưởng thành có thể to bằng cả chiếc mâm. Chỉ cần một chậu Monstera đặt ở góc phòng, cả không gian lập tức trở nên mát mẻ, ẩm mượt, như có một góc rừng đang thở.

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh trầu bà lá xẻ

Về phong thủy, Monstera là cây của sự che chở và sinh sôi. Với tán lá rộng như chiếc ô, nó tượng trưng cho người quân tử biết bao bọc, biết giữ cho gia đình được bình yên trước nắng gió cuộc đời.

Cây cảnh xanh tươi quanh năm

Những chiếc lá xẻ thùy, lỗ chỗ lại mang ý nghĩa "hút lộc": giữ lại điều may, cho đi điều dữ. Đặt Monstera ở phòng khách, nơi có ánh sáng tán xạ tốt, sẽ giúp điều hòa trường khí, mang lại cảm giác an tâm, vững chãi.

Cây cảnh xanh tươi quanh năm nên tài lộc nó mang lại cũng là thứ tài lộc bền bỉ, không đứt đoạn. Nó hợp nhất với những người mệnh Mộc và mệnh Thủy, nhưng thực ra, bất cứ ai đang cần một điểm tựa bình yên trong chính ngôi nhà của mình, đều nên có một cây Monstera.

Cây cảnh dạy ta rằng, muốn che chở cho người khác, trước hết phải có một bộ rễ thật sâu và một tán lá thật bền.

Cây cảnh cần thông thoáng

Cách chăm sóc cây cảnh trầu bà lá xẻ

Nhiều người e ngại lá to sẽ dễ sinh bệnh, dễ bám bụi, thu hút nhện đỏ. Nhưng Monstera lại là một ngoại lệ đầy kiêu hãnh. Phiến lá dày, thân chứa nhiều tinh thể canxi oxalat khiến côn trùng không dám bén mảng.

Bí quyết duy nhất để cây cảnh không bệnh chính là sự thông thoáng và không để úng rễ. Rễ của nó là rễ khí sinh, khỏe và ưa khô ráo.

Hãy tưới khi đất đã khô hẳn, và vào những ngày hè oi ả, chỉ cần dùng bình phun sương lau nhẹ mặt lá. Cây sẽ đáp lại bạn bằng một màu xanh không bao giờ úa.

Cây cảnh không cần phun một giọt thuốc trừ sâu mà lá vẫn bóng loáng, cây vẫn đẻ nhánh đều đặn. Đó là minh chứng cho sức sống gang thép ẩn trong vẻ ngoài mềm mại.

Cây cảnh "cứng như sắt"

3. Cây cảnh gang thép: Người bạn già trầm lặng mà son sắt

Aspidistra elatior, còn được gọi phổ biến với tên nhất diệp lan (lan một lá) hoặc cây Gang, là một loài thực vật thân thảo lâu năm thuộc họ Măng tây (Asparagaceae).

Tên gọi tiếng Anh đặc trưng của nó là Cast Iron Plant (cây gang thép) nhằm ám chỉ sức sống bền bỉ, kiên cường, gần như "bất tử" trước mọi sự bỏ bê hay điều kiện sống khắc nghiệt

Nếu phải dùng một từ để miêu tả Aspidistra, tôi sẽ dùng từ "điềm đạm". Cây cảnh không có lá xẻ kỳ thú như Monstera, không có lá tròn xinh như cỏ gương.

Đây chính là cây cảnh chịu bóng râm vô địch

Cây cảnh chỉ có những chiếc lá hình mác, mọc trực tiếp từ mặt đất, vươn thẳng lên, màu xanh thẫm như được đúc bằng gang, bóng và dày. Mỗi lá là một phiến xanh riêng biệt, không cành nhánh rườm rà.

Cả bụi cây là một tập hợp của những chiếc lá đứng thẳng, nghiêm trang, lặng lẽ, nhưng lại tạo nên một khối xanh vô cùng vững chãi, tràn đầy sức sống.

Ngắm lan một lá giống như nhìn một người bạn già, ít nói, không bao giờ than vãn, nhưng khi bạn cần, luôn ở đó, xanh và đáng tin cậy.

Đây chính là cây cảnh chịu bóng râm vô địch, là lựa chọn số một cho những căn phòng tối nhất. Nó có thể sống trong góc hành lang, trong phòng tắm có cửa sổ nhỏ, nơi mà hầu hết các loài cây khác đều vàng úa.

Cây cảnh này xanh quanh năm

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh gang thép

Trong phong thủy, Aspidistra là biểu tượng cao nhất của sự kiên trì và tài lộc bền vững. Người xưa gọi nó là "cây trường sinh" trong nhà.

Vì cây cảnh này xanh quanh năm, không lụi tàn theo mùa, nên nó tượng trưng cho sự hưng thịnh không bao giờ dứt, cho gia đạo bền lâu, cho tiền tài được giữ gìn, không bị tiêu tán.

Đặt một chậu Aspidistra ở góc tối của phòng khách, ở lối vào cầu thang, hay nơi ít người để ý, nó sẽ âm thầm trấn giữ, giữ cho sinh khí trong nhà không bị thất thoát, giữ cho gia đình thuận hòa, người già sống lâu, người trẻ vững chí.

Cây cảnh ghét nắng trực tiếp

Cây cảnh không mang đến sự giàu có phô trương, mà mang đến sự no đủ, an khang, bền bỉ như chính chất liệu gang thép của nó.

Cách chăm sóc cây canh gang thép

Cây cảnh ghét nắng trực tiếp, nắng làm bạc màu lá. Vào mùa hè, nó cũng là loài cây ít cần nước nhất. Bộ rễ của nó bò ngang, mập mạp, có khả năng tích trữ nước rất tốt.

Bạn chỉ cần tưới một lần mỗi tuần, thậm chí 10 ngày một lần, miễn là chậu thoát nước tốt và không khí được lưu thông.

Nhiều người trồng Aspidistra thất bại không phải vì bỏ bê, mà vì chăm quá kỹ, tưới quá nhiều. Cứ mặc kệ nó, nó lại sống khỏe. Nó hiếm khi bị sâu bệnh, bởi lá của nó quá cứng và chứa chất saponin tự nhiên khiến côn trùng phải tránh xa.

Cây cảnh cho bạn sự bền bỉ son sắt.

Sống trong đời, ai cũng mong cầu bình an hơn là chói lọi. Trồng cây trong nhà thiếu sáng cũng vậy. Đừng cố đuổi theo những loài hoa rực rỡ cần nắng gắt, cần phun xịt, cần chăm bẵm sớm hôm.

Hãy chọn những cây cảnh hiểu được bóng râm, sống được trong bóng râm và làm cho bóng râm trở nên đẹp. Cỏ gương cho bạn sự viên mãn, trầu bà lá xẻ cho bạn sự che chở, và cây gang thép cho bạn sự bền bỉ son sắt.

Ba loài cây, ba tính cách, nhưng cùng chung một phẩm hạnh: chịu bóng râm, kháng sâu bệnh, dễ trồng trong nhà và xanh tươi quanh năm.

Cây cảnh sẽ trả cho bạn cả một bốn mùa xanh tươi mát mẻ

Chúng không đòi hỏi bạn phải là một nghệ nhân làm vườn, chúng chỉ cần bạn cho chúng một góc nhỏ và một chút lơ đãng có chủ ý.

Đổi lại, chúng sẽ trả cho bạn cả một bốn mùa xanh tươi mát mẻ, một không gian trong lành không thuốc trừ sâu, và một dòng tài lộc lặng lẽ mà bền bỉ, ở lại mãi trong ngôi nhà của bạn.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc