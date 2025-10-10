Hà Nội

Xã hội

Tuyến đường nào được VEC miễn phí cho xe chở hàng cứu trợ bão lũ?

Chính sách miễn phí cho xe chở hàng cứu trợ bão lũ được VEC áp dụng qua trạm thu phí của 5 tuyến cao tốc đang khai thác do VEC làm chủ đầu tư.

Bảo Ngân

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã ban hành quyết định miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi và bão số 11 Matmo.

Theo đó, chính sách miễn phí được VEC áp dụng qua trạm thu phí của 5 tuyến cao tốc đang khai thác do VEC làm chủ đầu tư gồm: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây; Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Bến Lức - Long Thành.

Chuyến xe nghĩa tình của bà con Đắk Lắk ủng hộ đồng bào lũ lụt.

Triển khai phương án trên, VEC đề nghị các nhà thầu cung cấp dịch vụ thu phí (Tasco, VDTC) tổ chức thu phí bảo đảm chính xác, đúng đối tượng, đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp lợi dụng chính sách miễn phí để gian lận, trục lợi hoặc gây thất thu nguồn thu phí.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản triển khai Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp, nhà đầu tư dự án giao thông khẩn trương phối hợp, hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Trong đó, nội dung quan trọng là đề nghị các đơn vị xem xét miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa cứu trợ đi qua trạm thu phí.

Đây cũng là hành động thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", góp phần hỗ trợ nhân dân sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Xã hội

Một cán bộ an ninh cơ sở ở Bắc Ninh hy sinh khi ứng phó lũ lụt

Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh) đột ngột qua đời khi đang làm nhiệm vụ tại tuyến đê xung yếu.

Theo Công an xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh), ngày 9/10/2025, anh Đoàn Văn Mạnh (sinh năm 1990) - Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống lụt bão tại khu vực ngã ba đê, nơi đang xảy ra hiện tượng tràn, sạt lở.

Anh Mạnh cùng các lực lượng tại chỗ đã nỗ lực ứng trực, điều tiết phương tiện, hỗ trợ nhân dân gia cố đê điều, khắc phục sự cố, góp phần giữ vững an toàn cho khu vực xung yếu.

Xã hội

Huy động quân đội hộ đê cứu dân ở Bắc Ninh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện đến các khu vực trọng điểm, phối hợp cùng các đơn vị hộ đê, cứu dân.

Hiện nay, mực nước trên sông Thương và sông Cầu đã vượt đỉnh lũ lịch sử, đe dọa an toàn hệ thống đê điều và gây ngập úng diện rộng tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Ninh.

Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 8 nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập, tập trung tại các xã Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Quế Nham, Mỹ Thái, Tiên Lục… Tính đến 13h ngày 9/10, tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời chỉ đạo, xử lý các sự cố tràn đê do hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) gây ra tại một số khu vực trên địa bàn.

Xã hội

Gia Lai hỗ trợ 4 tỷ đồng và cử 62 cán bộ y tế giúp các tỉnh thiệt hại do bão

Chiều 9/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo Sở Y tế thành lập đoàn hỗ trợ cho các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 11.

Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến nhiều khu vực tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng chìm sâu trong nước, hàng trăm hộ dân buộc phải sơ tán khẩn cấp, đời sống người dân lâm vào cảnh khó khăn.

Với tinh thần “ nhường cơm sẻ áo”, UBND tỉnh Gia Lai quyết định cử đoàn công tác tham gia giúp đỡ tỉnh bạn Thái Nguyên và Cao Bằng khắc phục hậu quả mưa bão gây ra.

