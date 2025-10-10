Tuyến đường nào được VEC miễn phí cho xe chở hàng cứu trợ bão lũ?

Chính sách miễn phí cho xe chở hàng cứu trợ bão lũ được VEC áp dụng qua trạm thu phí của 5 tuyến cao tốc đang khai thác do VEC làm chủ đầu tư.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã ban hành quyết định miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi và bão số 11 Matmo.

Theo đó, chính sách miễn phí được VEC áp dụng qua trạm thu phí của 5 tuyến cao tốc đang khai thác do VEC làm chủ đầu tư gồm: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây; Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Bến Lức - Long Thành.

Chuyến xe nghĩa tình của bà con Đắk Lắk ủng hộ đồng bào lũ lụt.

Triển khai phương án trên, VEC đề nghị các nhà thầu cung cấp dịch vụ thu phí (Tasco, VDTC) tổ chức thu phí bảo đảm chính xác, đúng đối tượng, đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp lợi dụng chính sách miễn phí để gian lận, trục lợi hoặc gây thất thu nguồn thu phí.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản triển khai Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp, nhà đầu tư dự án giao thông khẩn trương phối hợp, hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Trong đó, nội dung quan trọng là đề nghị các đơn vị xem xét miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa cứu trợ đi qua trạm thu phí.

Đây cũng là hành động thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", góp phần hỗ trợ nhân dân sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

