Xã hội

Gia Lai hỗ trợ 4 tỷ đồng và cử 62 cán bộ y tế giúp các tỉnh thiệt hại do bão

Chiều 9/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo Sở Y tế thành lập đoàn hỗ trợ cho các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 11.

Hà Ngọc Chính

Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến nhiều khu vực tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng chìm sâu trong nước, hàng trăm hộ dân buộc phải sơ tán khẩn cấp, đời sống người dân lâm vào cảnh khó khăn.

Với tinh thần “ nhường cơm sẻ áo”, UBND tỉnh Gia Lai quyết định cử đoàn công tác tham gia giúp đỡ tỉnh bạn Thái Nguyên và Cao Bằng khắc phục hậu quả mưa bão gây ra.

Theo đó, Sở Y tế phối hợp với y tế địa phương để thực hiện hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, cấp phát thuốc, truyền thông giáo dục sức khoẻ… tại 2 tỉnh bị ảnh hưởng nặng sau cơn bão số 11 là Thái Nguyên và Cao Bằng.

Giám đốc Sở Y tế tham gia và chỉ đạo hoạt động đoàn công tác. Đi cùng đoàn có 62 viên chức, trong đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 2 viên chức, các Trung tâm Y tế trong tỉnh 60 viên chức. Đoàn công tác chia làm hai đội, mỗi đội gồm 31 người hỗ trợ cho 2 tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng.

thai-nguyen.jpg
Lũ đã khiến trung tâm tỉnh Thái Nguyên chìm trong biển nước.

Trên cơ sở nhu cầu thực tế và sau khi thảo luận thống nhất với Giám đốc Sở Y tế 2 tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng, Sở Y tế đề xuất hỗ trợ cho các tỉnh như sau: Chloramin B (bột) 600kg, mỗi tỉnh 300kg được xuất từ kho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Túi thuốc gia đình 4.000 túi (mỗi tỉnh 2.000 túi) do Công ty cổ phần Dược và Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidifar) tài trợ.

Ngoài việc các y, bác sĩ đi cứu trợ, tỉnh Gia Lai còn hỗ trợ 4 tỉnh bị thiệt hại nặng nề gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh; mỗi tỉnh 1 tỷ đồng.

Sáng 10/10, đoàn sẽ xuất phát và thời gian làm việc tại tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng từ ngày 11 đến 17/10/2025.

