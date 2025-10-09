Hà Nội

Xã hội

Huy động quân đội hộ đê cứu dân ở Bắc Ninh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện đến các khu vực trọng điểm, phối hợp cùng các đơn vị hộ đê, cứu dân.

Khánh Hoài

Hiện nay, mực nước trên sông Thương và sông Cầu đã vượt đỉnh lũ lịch sử, đe dọa an toàn hệ thống đê điều và gây ngập úng diện rộng tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Ninh.

Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 8 nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập, tập trung tại các xã Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Quế Nham, Mỹ Thái, Tiên Lục… Tính đến 13h ngày 9/10, tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời chỉ đạo, xử lý các sự cố tràn đê do hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) gây ra tại một số khu vực trên địa bàn.

v1.jpg
Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh và Sư đoàn 3 phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân cùng khắc phục sự cố mạnh đùn, mạch sủi tại trạm bơm Bầu, thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm (tỉnh Bắc Ninh).

Các khu vực đê ở xã Tiên Lục bị vỡ; ngập lụt ở xã Yên Thế, Bố Hạ; tràn đê bối ở các địa bàn Việt Yên, Tân Yên và một số khu vực khác hiện đã được kiểm soát. Tuy nhiên, do nước lũ diễn biến phức tạp khiến một số khu vực vẫn cần tập trung xử lý. Chẳng nạn, khu vực đê sông Cầu trên địa bàn xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh), dài khoảng 20 km, tràn khoảng 6 km, đã đắp bờ chống tràn được 3 km, 2 điểm sạt trượt (25 m và 75 m) đã xử lý phủ bạt.

Tại xã Xuân Cẩm, đê sông Cầu dài khoảng 19 km, có 10 điểm tràn đê, đã xử lý đắp bờ chống tràn 6 điểm, các điểm khác đang được xử lý. Xã Tam Giang, nước dâng cao, nguy cơ tràn đê, các lực lượng đã tổ chức đắp bờ chống tràn xong, hiện đang xử lý rò rỉ cống Vọng Nguyệt.

Tại phường Đa Mai, nước dâng cao, nguy cơ tràn đê bối, cần di chuyển 496 hộ (1.967 nhân khẩu), Trung đoàn 831 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) đang phối hợp với các lực lượng tại chỗ hỗ trợ di chuyển người và tài sản về vị trí an toàn.

v2w.jpg
x.jpg
Trước diễn biến mực nước sông Cầu dâng cao nhanh, tiềm ẩn nguy cơ tràn tại khu vực trạm bơm Vọng Nguyệt (xã Tam Giang), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã lệnh Trung đoàn 833 cơ động 200 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, vật tư xuống hiện trường triển khai nhiệm vụ phòng chống, khắc phục sự cố đê điều.

Để xử lý các sự cố tràn đê do hoàn lưu bão số 11, tỉnh Bắc Ninh đã huy động tổng các lực lượng tham gia gồm 27.262 người thuộc các đơn vị.

Ngay sau khi bão số 11 đổ bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện đến các khu vực trọng điểm, phối hợp cùng các đơn vị đóng quân trên địa bàn cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn đê điều, giữ ổn định đời sống nhân dân.

b1.jpg
Các cán bộ, chiến sĩ được huy động ứng cứu, dồn sức giữ đê Hợp Thịnh.
b2.jpg
"Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội".

Trong đó, lực lượng quân đội huy động hơn 800 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 3, Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, Lữ đoàn công binh 575 cùng lực lượng Dân quân tự vệ và nhân dân địa phương tổ chức đắp đê, chống tràn. Lực lượng chức năng đã đưa nhiều hộ dân bị cô lập trong vùng ngập sâu, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn dâng cao gây ngập lụt ở Bắc Ninh, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu trực tiếp về thôn Mai Hạ, xã Xuân Cẩm trong sáng 9/10, để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 11. Cùng đi có Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan chức năng Quân khu.

Hiện lực lượng lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh vẫn đang tích cực phối hợp cùng chính quyền, nhân dân gia cố đê điều, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân Bắc Ninh.

