Xã hội

Từ 15/12, cứu người bị tai nạn giao thông được hỗ trợ tới 10 triệu đồng


Tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/tổ chức và 5 triệu đồng/cá nhân.

Gia Đạt

Chính phủ đã ban hành Nghị định 279/2025/NĐ-CP quy định về thành lập, nguồn tài chính hình thành, quản lý, hoạt động chi, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Theo Nghị định 279, Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ do Chính phủ thành lập, Bộ Công an quản lý.

46.jpg
Ảnh min họa.

Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được hình thành ở trung ương để huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Quỹ sẽ chi cho 6 nhóm nội dung, trong đó có việc hỗ trợ nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ với tỉ lệ tổn thương từ 31% đến dưới 81%, và hỗ trợ gia đình có người tử vong đang gặp khó khăn về kinh tế.

Ngoài ra, quỹ còn hỗ trợ nạn nhân bị thương nặng với tỉ lệ tổn thương trên 81% để tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia cứu giúp, đưa người bị nạn đi cấp cứu. Quỹ cũng chi cho các hoạt động tuyên truyền, vận động giảm thiểu tai nạn giao thông, tổ chức sự kiện gây quỹ và hỗ trợ chi phí giám định thương tật cho nạn nhân, cùng các khoản hành chính phục vụ hoạt động của quỹ.

Mức chi hỗ trợ được xác định theo mức độ tổn thương và tính chất vụ việc, cụ thể: Căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn giao thông, mức hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu: không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/1 vụ việc, và không quá 5 triệu đồng cho cá nhân/1 vụ việc.

Căn cứ tỉ lệ tổn thương, mức chi hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra với tỉ lệ tổn thương trên 31% đến dưới 81%; gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ gây ra đang gặp khó khăn về kinh tế: chỉ hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/vụ việc/gia đình có nạn nhân tử vong; không quá 10 triệu đồng/vụ việc/người bị thương.

Căn cứ tỉ lệ tổn thương, mức chi hỗ trợ hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển đối với nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông có tỉ lệ tổn thương trên 81%: chi không quá 100 triệu đồng/1 người bị thương/1 lần.

Căn cứ vào quy mô của hoạt động tuyên truyền, mức chi hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí: chi hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/1 vụ việc; không quá 5 triệu đồng cho cá nhân/1 vụ việc.

Căn cứ vào quy mô của hoạt động tuyên truyền, mức chi hỗ trợ cho công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động, sự kiện gây quỹ: hỗ trợ không quá 100 triệu đồng cho cơ quan quản lý quỹ/1 vụ việc.

Nguồn tài chính của quỹ gồm viện trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, lãi tiền gửi, số dư chuyển năm sau và vốn điều lệ 500 tỉ đồng do ngân sách Trung ương cấp một lần. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15/12/2025.

Nguồn: ĐTHĐT.
