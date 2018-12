Video: 4 Nguyên tắc thoát nghèo theo lời phật dạy

Chúng ta thường có thói quen than trời trách đất, không ngừng hỏi lý do tại sao mình lại Nghèo dù đã cố gắng nỗ lực rất nhiều. Dưới đây là lý do và những nguyên tắc vàng giúp bạn chuyển nghiệp Nghèo theo Lời Phật Dạy!