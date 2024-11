Hà Nội nhiều nơi chưa đảm bảo PCCC, công an khuyến cáo

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội còn nhiều cơ sở chưa thực hiện khắc phục công tác đảm bảo an toàn PCCC liên quan đến thiết bị điện hoặc đã khắc phục nhưng chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, đặc biệt là các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, như: nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất...

Để chủ động phòng ngừa các tai nạn, sự cố liên quan tới cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân lắp đặt hệ thống điện phải bảo đảm đủ công suất tiêu thụ của các thiết bị; lắp đặt thiết bị bảo vệ cho từng thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị có công suất lớn; không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện vượt quá khả năng chịu tải.

Khi lắp đặt thêm thiết bị tiêu thụ điện phải tính toán lại công suất của hệ thống điện để tránh quá tải; vị trí lắp đặt, bố trí thiết bị điện phải bảo đảm yêu cầu về an toàn PCCC và đặc biệt không câu mắc đấu nối dây điện.

Đối với sạc xe điện, pin, sạc dự phòng, điện thoại, máy tính khi không có người ở nhà, không sạc qua đêm. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết khi hết giờ làm việc, trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà.

Với cơ sở sản xuất, kinh doanh, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện các nội quy bảo đảm an toàn PCCC trong cơ quan, doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra an toàn PCCC và khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót.

Chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng cần thường xuyên tổ chức kiểm tra, sửa chữa, thay thế để khắc phục ngay đường điện hoặc thiết bị hư hỏng, không an toàn; tăng cường công tác thường trực, tuần tra, đảm bảo đủ lực lượng PCCC cơ sở để giải quyết kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.

Ngoài nâng cao ý thức người dân, Công an thành phố Hà Nội cũng đưa ra những kỹ năng xử lý đám cháy thiết bị điện. Theo đó, khi phát hiện ra đám cháy phát sinh từ các thiết bị điện, phải lập tức ngắt cầu dao của khu vực đang xảy ra cháy hoặc ngắt điện của toàn bộ ngôi nhà.

Đồng thời, nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy xách tay dập lửa, hoặc sử dụng chăn, quần áo, rèm cửa… nhúng nước che phủ bao trùm toàn bộ diện tích thiết bị điện đang cháy (tuyệt đối không được sử dụng nước để dập cháy khi chưa cắt điện).