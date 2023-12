Đang chụp ảnh ngọt ngào cùng bạn gái, chàng trai vội vàng bỏ chạy

­­Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hành động "đặc biệt" của một chàng trai trong lúc chụp hình cùng người yêu khiến cư dân mạng vừa bất ngờ vừa cảm mến.

Theo đó, video ghi lại khoảnh khắc anh chàng mặc trang phục bộ đội, còn bạn gái diện áo dài đỏ rất xinh đẹp. Cả hai đang cùng nhau tạo dáng chụp ảnh ngoài trời.

Clip: Đang chụp ảnh tình tứ cùng bạn gái, chàng trai vội vàng bỏ chạy vì lý do bất ngờ (Nguồn: Đạt An đây nè)

Tuy nhiên, đúng lúc đó, ở phía bên đường có một người không may bị ngã xe máy. Thế là chẳng kịp suy nghĩ đắn đo, anh chàng bộ đội vội vàng chạy về phía người gặp nạn để giúp đỡ.



Đoạn clip sau khi đăng tải ít giờ đã thu hút hơn 5,2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt "thả tim" từ cộng đồng mạng. Ngoài ra, nhiều người để lại bình luận khen ngợi hành động ý nghĩa của chàng trai. Một số người cho rằng, cô gái hẳn rất hạnh phúc và tự hào khi yêu một anh chàng tốt bụng như vậy.

Liên quan đến câu chuyện ấm lòng trên, được biết cặp đôi trong clip là bạn Lê Phương An (sinh năm 2001, quê Cao Bằng) và Vũ Thành Đạt (sinh năm 1999, quê Hải Phòng). Chia sẻ trên Nông Thôn Việt, Phương An cho biết cô rất bất ngờ khi câu chuyện của mình và "nửa kia" được mọi người chú ý.

Theo Phương An, thời điểm đó cô và bạn trai đang cùng nhau chụp 1 bộ ảnh kỷ niệm tại Cao Bằng. Lúc đang chụp hình thì bên đường có một chú chở hàng cồng kềnh không may bị ngã xe do đường trơn. Nhìn thấy vậy, bạn trai vội chạy ra giúp chú ấy dựng xe.

Được biết, đoạn video là do em gái của Phương An khi đang phụ trách giúp chị chụp ảnh thì tình cờ quay lại được.

Chia sẻ thêm về câu chuyện, Phương An cho biết cô rất tự hào về cốt cách chàng của mình. Sự tốt bụng, lương thiện cũng là lý do cô nàng muốn gắn bó với chàng trai này bất chấp khoảng cách địa lý xa xôi. Ngoài ra, cô nàng cũng tiết lộ, cặp đôi dự định sẽ làm đám cưới và "về chung một nhà" vào năm 2024 tới đây.