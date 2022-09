Nhờ người yêu chụp ảnh cô gái “giận tím người” với kết quả

Đi du lịch, đặc biệt là đi biển chụp ảnh để "cúng Phây" là ước mong của rất nhiều cô gái. Ảnh: Rooty Trip Phú Quốc Tuy nhiên, với cô gái này không phải lúc nào cũng may mắn khi nhờ người yêu chụp ảnh mặc dù cô nàng tạo dáng rất nhiệt tình trước ống kính. Ảnh: Rooty Trip Phú Quốc Chẳng là muốn có được bức ảnh đẹp ở biển, cô nàng đã nhờ bạn trai chụp ảnh, thế nhưng khi nhận sản phẩm về thì hoàn toàn thất vọng. Ảnh: Rooty Trip Phú Quốc Những hình ảnh của cô gái này được lấy nét không đúng chỗ, thay vì lấy nét vào nữ chính là cô thì người chụp ảnh không có tâm lại lấy nét vào hai cô gái diện bikini gợi cảm đằng sau. Ảnh: Rooty Trip Phú Quốc Nhận được sản phẩm mà cô gái không khỏi tức giận, trong khi đó dân mạng lại không thể ngừng thả "icon haha" thay vì cố gắng tỏ đồng cảm cùng cô. Ảnh: Rooty Trip Phú Quốc Trước đó một cô gái khác cũng gặp tình huống tương tự khi có người yêu chụp ảnh không có tâm. Chẳng hiểu là do trình độ chụp ảnh của anh chàng có vấn đề, hay vì lý do gì mà không một bức ảnh nào rõ mặt người yêu anh. Người yêu thì bị mờ nhưng anh chàng chụp ảnh không có tâm lại khá đỉnh trong việc lấy nét cô gái xa lạ phía sau đang diện trang phục đi biển quyến rũ. Nhận được sản phẩm chắc hẳn, nữ chính không khỏi tức giận vì rõ ràng mình là nhân vật cần chụp chẳng hiểu sao bị "xóa vai". Sau loạt ảnh này, chắc anh bạn trai sẽ mất công sức và thời gian để làm hòa với cô gái. Không ít lần hội chị em phải lên mạng bóc phốt chính người yêu mình khi trở thành nạn nhân của việc chụp ảnh không có tâm. Nhiệt tình tạo dáng thế này mà không một bức ảnh nào rõ mặt, cô gái thực sự rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười". Ảnh: Tổng hợp

