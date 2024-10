Đàn quạ đen bay ngập trời rồi đậu kín đường dây điện

Sự việc được ghi lại vào ngày 23/9, tại Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.

Đoạn clip ghi lại cảnh một đàn quạ đen đang bay kín trời. Sau đó, chúng đậu dọc trên đường dây điện, tạo nên một cảnh tượng đáng sợ.

Cảnh tượng đàn quạ đậu trên đường dây điện



Những người dân có mặt tại hiện trường đã vô cùng sợ hãi khi chứng kiến hành vi bí ẩn của những con quạ. Nhiều người còn tỏ ra hoang mang khi không biết chuyện gì đang xảy ra, và sẽ có điều gì xuất hiện sắp tới.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý.

Trước đó, vào năm 2010, cảnh tượng 50.000 con quạ đã đậu trên các đường dây điện thoại rồi sau đó bay tới khu rừng gần một tuyến đường sắt ở Buckenham, Norfolk thuộc miền đông nước Anh đã được nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp David Tipling chụp lại.