Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú ở Cần Thơ

Biết không thể trốn thoát, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Phước Lộc (TP. Cần Thơ) đã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ngày 29/11, thông tin từ Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa vận động thành công 01 đối tượng truy nã “đặc biệt nguy hiểm” ra đầu thú sau thời gian dài lẩn trốn.

Trước đó, qua công tác quản lý cư trú, Công an xã Vị Thủy phát hiện thông tin liên quan đến đối tượng Phạm Phước Lộc (SN 1998, đăng ký thường trú tại ấp 12A, xã Vị Thủy, TP. Cần Thơ) bị truy nã theo Quyết định số B2095/QĐTN-VPCQCSĐT ngày 30/9/2025 của Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ về tội “cố ý gây thương tích”, xảy ra năm 2022 tại ấp 12, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (cũ), nay là ấp 12A, xã Vị Thủy, TP. Cần Thơ.

Đối tượng Phạm Phước Lộc tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 5/2022, do mâu thuẫn từ trước, Phạm Phước Lộc dùng dao tự chế gây thương tích cho 3 người với tổng tỷ lệ thương tích 25%.

Ngày 14/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, tuy nhiên Lộc đã bỏ trốn khỏi địa phương, buộc Cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh làm rõ vụ án và sự kiên trì trong công tác vận động, Công an xã Vị Thủy đã tiếp cận, tuyên truyền, thuyết phục người thân và chính đối tượng.

Biết không thể trốn thoát, Phạm Phước Lộc đã đến Công an xã Vị Thủy đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.