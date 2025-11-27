Hà Nội

Xã hội

'Nữ quái' tàng trữ ma tuý sa lưới sau 4 năm trốn thi hành án

Sau 4 năm trốn truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đối tượng Hồ Thị Quỳnh Như đã bị lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Hồ Thị Quỳnh Như (SN 1999), bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) ra quyết định truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo thông tin ban đầu, Hồ Thị Quỳnh Như bị Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (cũ) khởi tố bị can về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Ngày 15/3/2021, Tòa án nhân dân TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (cũ) mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Hồ Thị Quỳnh Như 01 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và ủy thác cho Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lợi ra quyết định thi hành án hình sự đối với người bị kết án Hồ Thị Quỳnh Như.

qq48.png
Đối tượng Hồ Thị Quỳnh Như.

Ngày 04/5/2021, Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lợi ra quyết định thi hành án đối với Hồ Thị Quỳnh Như, người đang được tại ngoại. Sau đó, đến ngày 11/5/2021, Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lợi quyết định cho Như được hoãn chấp hành án phạt tù với lý do nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Hết thời hạn, Hồ Thị Quỳnh Như đã không chấp hành án mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo yêu cầu của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Vĩnh Lợi, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định truy nã đối với Hồ Thị Quỳnh Như và triển khai các biện pháp truy bắt.

Ngày 25/11/2025, Tổ công tác Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện và bắt giữ được Hồ Thị Quỳnh Như, khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã An Phước, tỉnh Đồng Nai.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục để đưa đối tượng Hồ Thị Quỳnh Như đi chấp hành án theo quy định của pháp luật.

#Công an #Cà Mau #bắt giữ #nữ quái #tàng trữ ma tuý #truy nã

