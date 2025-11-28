Công an Hà Nội truy nã 2 đối tượng trốn thi hành án và lừa đảo

Ngày 28/11, Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Đào Vương Tiến (SN 1974; thường trú tại phường Khương Đình, TP. Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quyết định truy nã đối tượng Đào Vương Tiến.

Theo điều tra, Đào Vương Tiến làm nghề dịch vụ vận tải nhưng đã nói dối với mọi người là mình có quen biết nhiều người trong cơ quan tố tụng có thể chạy án được. Với thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng để lo chạy án ma tuý.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Vương Tiến về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất đã ra quyết định truy nã bị can đối với Tiến.

Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Trịnh Thanh Hải (SN: 1998; thường trú tại: phường Phú Diễn, TP. Hà Nội) về tội Đánh bạc. Trước đó, Trịnh Thanh Hải bị Toà án nhân dân quận Ba Đình (cũ) tuyên phạt 36 tháng tù về tội đánh bạc. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trịnh Thanh Hải.

Quyết định truy nã Trịnh Thanh Hải.

Nếu phát hiện 2 đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0948793883 - 0987566616), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

