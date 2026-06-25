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Xã hội

Triệu tập đối tượng lạng lách, ném gạch đá gây mất an toàn giao thông

Sáng 25/6, Công an P. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã triệu tập đối tượng T.M.T.(SN 1982, phường Pleiku) để làm rõ hành vi gây mất an toàn giao thông

Hà Ngọc Chính

Trước đó, qua nguồn tin do người dân cung cấp và thông tin đăng tải trên mạng xã hội, từ 20h ngày 23/06 đến 01h ngày 24/06 một người đàn ông trung niên điều khiển xe mô tô Honda Air Blade màu trắng, BKS 81B1-221.37 có hành vi tạt đầu, chặn nhiều ô tô đang lưu thông để gây sự.

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Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh ĐVCC

Đối tượng còn dùng gạch đá ném vào xe ô tô và sử dụng xe máy tông vào phương tiện của người đi đường, gây hoang mang cho người tham gia giao thông.

Tiếp nhận nguồn tin, Công an phường Pleiku đã nhanh chóng vào cuộc. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy là T.M.T. (SN 1982), hộ khẩu thường trú tại tổ 4 Hội Thương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Công an phường Pleiku cho biết, T. không còn sinh sống tại địa chỉ trên mà đang thuê trọ tại số nhà 79/24 Phùng Khắc Khoan, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. 19h cùng ngày, Công an phường Pleiku đến nơi ở mới đưa đối tượng T. cùng xe mô tô về cơ quan Công an phục vụ công tác xác minh, xử lý. Tại cơ quan Công an, bước đầu T. khai nhận, khoảng 21h 23/06, T. điều khiển xe môtô Air Blade màu trắng để đi dạo trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Lê Lợi và Nguyễn Tất Thành... thuộc địa bàn phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

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Xe máy đối tượng sử dụng lạng lách đánh võng, ném đá gây hoang mang cho người tham gia giao thông. Ảnh ĐVCC

Đến khoảng 21h15 cùng ngày, tại ngã ba Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, khi đang lưu thông cùng chiều với một xe taxi xanh (T. khai không nhớ biển số), do xe taxi ép sát nên T. đã điều khiển xe môtô vượt lên phía trước chửi và tông nhiều lần vào đầu xe phía bên phải của xe taxi. Sau đó T. điều khiển xe môtô bỏ đi và tiếp tục chạy về hướng đường Trần Hưng Đạo - Hùng Vương và tiếp tục có hành vi chạy xe lạng lách, đánh võng.

Giải thích lý do, đối tượng khai, do buồn bực chuyện vợ bỏ đi nên đã điều khiển xe máy đi dạo thì có gặp xe taxi khi sang đường không xi nhan nên đã bức xúc dẫn đến có những hành vi gây mất an toàn giao thông.

Kiểm tra nhanh ma túy và nồng độ cồn, đối tượng không sử dụng chất ma túy và rượu, bia và có giấy phép lái xe mô tô theo quy định.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Pleiku xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc xem video: Thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông. Nguồn VTV1
#Triệu tập đối tượng #lạng lách #đánh võng #phường Pleiku #tỉnh Gia Lai #BKS 81B1-221.37

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