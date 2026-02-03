Xử lý nhóm đối tượng điều khiển xe máy 'bốc đầu', lạng lách trên đường

Một nhóm thanh thiếu niên ở Cao Bằng điều khiển xe mô tô “bốc đầu”, lạng lách, đánh võng, vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ

Ngày 3/2, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, qua thông tin phản ánh trên mạng xã hội Facebook kèm theo video ghi lại hình ảnh một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô “bốc đầu”, lạng lách, đánh võng, vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ, Công an xã Nam Tuấn đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành xác minh, làm rõ.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định: Khoảng hơn 1h sáng ngày 1/2/2026, H.N.V.T (sinh năm 2007, trú tại xóm Đông Giang 1, xã Nam Tuấn) điều khiển xe mô tô không gắn gương chiếu hậu và biển kiểm soát, thực hiện hành vi điều khiển xe bằng một bánh, lạng lách, đánh võng trên đoạn đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xóm Minh Khai, xã Nam Tuấn.

Cùng thời điểm, N.T.T (sinh năm 2007, trú tại xóm Nà Diểu, xã Nam Tuấn) điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, chở theo N.D.K (sinh năm 2006, trú tại xóm Đông Giang 1, xã Nam Tuấn) không đội mũ bảo hiểm; cả hai dùng điện thoại quay video và đăng tải lên mạng xã hội. S.N.T (sinh năm 2010, trú tại xóm Nặm Thoong, xã Nam Tuấn) điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái, tham gia cổ vũ.

Làm việc tại trụ sở Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

