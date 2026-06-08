Triệt xoá đường dây ma tuý “khủng” ở Quảng Trị

Ngày 8/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an phường Đồng Hới phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm hơn 7.000 viên ma túy hồng phiến, 2 kg ma túy đá, 6 gói ma túy “nước vui” và nhiều dụng cụ liên quan.

Trước đó, ngày 04/6, tổ công tác của Công an phường Đồng Hới phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra tại nhà của Trương Ngọc Sáng (SN 1983, trú ở TDP 10 Nam Lý, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) phát hiện 03 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng Trương Ngọc Sáng, Võ Văn Hoàng và Hoàng Văn Phú bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Trương Ngọc Sáng; Võ Văn Hoàng (SN 1997, trú tại TDP 2 Nam Lý, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) và Hoàng Văn Phú (SN 1996, trú tại TDP 8, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 01 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý, 142 viên hồng phiến, 01 gói ni lông chứa ma tuý heroin, 01 túi ni lông bên trong có ma tuý kẹo dạng bột; 01 gói ni lông ma tuý ketamin và nhiều công cụ sử dụng ma túy. Theo khai nhận của Sáng thì số ma túy trên là của mình.

Tang vật ma tuý Công an tỉnh Quảng Trị thu giữ từ các đối tượng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Trương Ngọc Sáng đã tự nguyện giao nộp 01 túi xách chứa gần 7.000 viên ma túy hồng phiến; 02 gói ma túy dạng đá có tổng trọng lượng khoảng 2kg; 06 gói ma túy “nước vui” với trọng lượng khoảng 0,3kg được cất giấu trên mái nhà và khu vực cạnh nhà.

Ngoài ra, Võ Văn Hoàng tự nguyện giao nộp 04 viên hồng phiến; Hoàng Văn Phú giao nộp 01 túi xách màu đen bên trong chứa 01 gói ma túy “nước vui”, 01 viên hồng phiến và 01 túi ma túy ketamine.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.