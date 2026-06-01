Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố nhóm đánh bạc tại nhà riêng ở Quảng Trị

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị ập vào bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 01/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng T.Q.Đ., N.V.P., N.T.H. và T.V.M. về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự.

z7889397624380-a07575eb026bca2f881558c3a76a9bcf.jpg
Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, vào chiều 26/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Trung Thuần phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh bài được, thua bằng tiền tại nhà ông T.Q.Đ. (SN: 1973, trú thôn Phù Lưu, xã Trung Thuần).

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ số tiền hơn 5,1 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn ở Lào Cai:
#Công an #Quảng Trị #khởi tố #bị can #đối tượng #đánh bạc

Bài liên quan

Xã hội

Bóc gỡ đường dây hàng trắng, thu giữ 328 viên ma túy

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh, bắt giữ 03 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 328 viên ma túy hồng phiến.

Ngày 30/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 03 đối tượng, gồm: Cao Viết Nghĩa (SN: 2008), Nguyễn Hoài Nam (SN: 2005, cùng trú tại: xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Sĩ Hùng (SN: 1999, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 21/05, Công an xã Bố Trạch phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang đối tượng Cao Viết Nghĩa đang có hành vi tàng trữ 09 viên ma túy dạng hồng phiến.

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt xoá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, bắt 8 đối tượng

Để qua mặt cơ quan chức năng, đường dây đánh bạc sử dụng nền tảng naptien.biz làm trung gian thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc nước ngoài.

Ngày 9/5, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 8 bị can trong đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới.

Theo đó, các bị can bị khởi tố, gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh) giữ vai trò cầm đầu, điều hành hệ thống; Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre, hiện trú tại TP. Hồ Chí Minh) phụ trách kỹ thuật, vận hành.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố đối tượng đánh bạc trực tuyến với số tiền gần 100 triệu đồng

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt giữ 1 đối tượng với gần 100 triệu đồng tham gia đánh bạc trực tuyến, cảnh báo tệ nạn cờ bạc mạng ngày càng phức tạp.

Thông tin từ Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tài (SN 1995, trú tại khối Tiên Động, phường Vinh Lộc) về hành vi đánh bạc dưới hình thức trực tuyến.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 3/2026, lực lượng Công an phát hiện Trần Văn Tài có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đối tượng sử dụng các thiết bị điện tử để tham gia các trò chơi như “nổ hũ”, “tài xỉu”, “bắn cá” trên nền tảng Internet nhằm ăn thua bằng tiền.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới