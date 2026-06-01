Khởi tố nhóm đánh bạc tại nhà riêng ở Quảng Trị

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị ập vào bắt quả tang.

Ngày 01/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng T.Q.Đ., N.V.P., N.T.H. và T.V.M. về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, vào chiều 26/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Trung Thuần phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh bài được, thua bằng tiền tại nhà ông T.Q.Đ. (SN: 1973, trú thôn Phù Lưu, xã Trung Thuần).

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ số tiền hơn 5,1 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.