Khởi tố cặp đôi buôn bán hàng cấm ở Huế

Đang vận chuyển lượng lớn thuốc lá lậu đi tiêu thụ, Đặng Hữu Tảo (SN 1971) và Nguyễn Thị Phương (SN 1974) bị lực lượng chức năng TP Huế phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 22/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hữu Tảo (SN 1971) và Nguyễn Thị Phương (SN 1974, cùng trú tại tỉnh Quảng Trị) về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại Khoản 2, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 6/5, tại Km 800+700 QL1A thuộc địa bàn tổ dân phố Đông Lâm (phường Phong Thái, TP Huế), lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Huế và Công an phường Phong Thái tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô BKS 74A-XXX.XX do Đặng Hữu Tảo điều khiển chở theo Nguyễn Thị Phương.

Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe ô tô này chở theo 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET SPECIAL và 2.000 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE CHANGE nhưng tất cả không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ nên lập biên bản vi phạm để xử lý.

Làm việc với cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, biết hành vi vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng vì ham lợi nên đã cấu kết, thống nhất cùng nhau thực hiện.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.