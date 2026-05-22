Khởi tố cặp đôi buôn bán hàng cấm ở Huế

Đang vận chuyển lượng lớn thuốc lá lậu đi tiêu thụ, Đặng Hữu Tảo (SN 1971) và Nguyễn Thị Phương (SN 1974) bị lực lượng chức năng TP Huế phát hiện, bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 22/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hữu Tảo (SN 1971) và Nguyễn Thị Phương (SN 1974, cùng trú tại tỉnh Quảng Trị) về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại Khoản 2, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 6/5, tại Km 800+700 QL1A thuộc địa bàn tổ dân phố Đông Lâm (phường Phong Thái, TP Huế), lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Huế và Công an phường Phong Thái tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô BKS 74A-XXX.XX do Đặng Hữu Tảo điều khiển chở theo Nguyễn Thị Phương.

Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe ô tô này chở theo 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET SPECIAL và 2.000 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE CHANGE nhưng tất cả không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ nên lập biên bản vi phạm để xử lý.

Làm việc với cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, biết hành vi vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng vì ham lợi nên đã cấu kết, thống nhất cùng nhau thực hiện.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bài liên quan

Triệt phá đường dây vận chuyển hàng cấm “khủng” ở Quảng Trị

Đang bốc hơn 260 kg pháo nổ, 7.600 bao thuốc lá nhập lậu lên xe ô tô để đi tiêu thụ, Phạm Thế Nam đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang.

Ngày 17/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai người liên quan đến vụ việc buôn bán hàng cấm đối với hơn 260 kg pháo nổ.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 4h30 ngày 11/5, tại khu vực thôn An Mỹ, xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt quả tang Phạm Thế Nam (41 tuổi, trú tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) đang có hành vi bốc xếp hàng cấm lên xe ô tô mang 29H-753.64.

Triệt xoá đường dây kinh doanh thuốc lá điện tử có quy mô cực khủng

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây buôn bán thuốc lá điện tử quy mô đặc biệt lớn, thu giữ gần 50.000 sản phẩm, giá trị gần 9 tỷ đồng.

Ngày 13/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh, thu giữ gần 50.000 sản phẩm các loại.

Trước đó, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một số tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu tổ chức mua bán trái phép thuốc lá điện tử với số lượng lớn, phương thức hoạt động tinh vi, khép kín, thường xuyên thay đổi tài khoản, nhóm trao đổi và sử dụng nhiều lớp trung gian để giao dịch, vận chuyển hàng hóa.

Công an Phú Thọ bắt 2 đối tượng lừa đảo tiền tỷ qua hình thức ship COD

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo tiền tỷ qua hình thức ship COD (giao hàng thu tiền hộ).

Ngày 19/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1996) và Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 2001), cùng trú tại xóm Mỵ Thanh, xã Dũng Tiến (tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Công an xác định lợi dụng không gian mạng, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Văn Đạt đã tạo lập các trang Facebook với tên gọi: “Pod Xlim Pro”, “Pod chính hãng”, “Pod Xlim giá rẻ”, “Pod Hà Nội giá rẻ”… và chạy quảng cáo bán “thuốc lá điện tử” với giá 299.000 đồng/hộp.

