Bóc gỡ đường dây hàng trắng, thu giữ 328 viên ma túy

Ngày 30/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 03 đối tượng, gồm: Cao Viết Nghĩa (SN: 2008), Nguyễn Hoài Nam (SN: 2005, cùng trú tại: xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Sĩ Hùng (SN: 1999, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 21/05, Công an xã Bố Trạch phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang đối tượng Cao Viết Nghĩa đang có hành vi tàng trữ 09 viên ma túy dạng hồng phiến.

Cơ quan Công an khám xét, thu giữ ma tuý tại nhà đối tượng Nguyễn Sỹ Hùng. Ảnh: CACC

Làm việc với cơ quan Công an, Nghĩa khai số ma túy trên Nghĩa mua từ Nguyễn Hoài Nam để sử dụng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Hoài Nam mua số ma túy trên từ Nguyễn Sĩ Hùng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hùng, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 319 viên ma túy dạng hồng phiến.

Hiện, vụ án đang đươc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.