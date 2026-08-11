Đau rát, như điện giật sau zona kéo dài hơn 1 năm

Sau khi mụn nước zona đã lành, cơn đau vẫn có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ và sinh hoạt của người bệnh.

Nhiều người cho rằng khi các mụn nước do zona thần kinh biến mất thì bệnh cũng chấm dứt. Tuy nhiên, tổn thương thần kinh do virus zona gây ra có thể khiến cơn đau kéo dài dai dẳng sau khi tổn thương da đã lành.

Đau dữ dội chỉ vì một cái chạm nhẹ

Tại khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện 19-8, một bệnh nhân đến khám trong tình trạng đau vùng trán trái kéo dài hơn 1 năm sau khi mắc zona.

Cơn đau khu trú theo đường đi của thần kinh trên ổ mắt trái. Người bệnh mô tả cảm giác đau rát bỏng, đau như điện giật. Đặc biệt, chỉ một tác động nhẹ lên vùng trán cũng có thể kích hoạt cơn đau dữ dội.

Tình trạng đau kéo dài khiến người bệnh mất ngủ, mệt mỏi và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày.

Biểu hiện của bệnh zona thần kinh - Ảnh minh họa BVCC

BSCKI Nguyễn Tiến Quân, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện 19-8 cho biết, đau sau zona thần kinh là một dạng đau thần kinh. Sau khi virus gây bệnh zona hoạt động và tổn thương các cấu trúc thần kinh, hệ thống dẫn truyền cảm giác đau có thể trở nên bất thường. Vì vậy, người bệnh vẫn có thể xuất hiện những cơn đau bỏng rát, đau nhói hoặc như điện giật dù các tổn thương ngoài da đã khỏi.

Điều trị đau sau zona thường bắt đầu bằng các phương pháp nội khoa. Tuy nhiên, không phải người bệnh nào cũng đáp ứng tốt. Một số trường hợp vẫn đau kéo dài hoặc phải sử dụng thuốc trong thời gian dài nhưng hiệu quả chưa đạt như mong muốn.

Với những trường hợp được đánh giá phù hợp, các phương pháp can thiệp giảm đau có thể được cân nhắc.

Sau khi thăm khám, đánh giá đặc điểm cơn đau và xác định nguồn gốc đau, bệnh nhân tại Bệnh viện 19-8 được chỉ định can thiệp sóng cao tần (Radiofrequency - RF) tác động lên thần kinh trên ổ mắt trái.

Sóng cao tần là một kỹ thuật can thiệp sử dụng năng lượng RF tác động có kiểm soát lên cấu trúc thần kinh liên quan đến dẫn truyền đau. Việc lựa chọn kỹ thuật, vị trí can thiệp và mức năng lượng cần được bác sĩ đánh giá cụ thể đối với từng trường hợp.

Sau thủ thuật, bệnh nhân giảm đau rõ rệt, gần như không còn cảm nhận những cơn đau kéo dài như trước. Tinh thần và giấc ngủ được cải thiện, người bệnh có thể trở lại các hoạt động sinh hoạt thường ngày.

Kết quả này cho thấy can thiệp sóng cao tần có thể là một trong những lựa chọn điều trị ở người bệnh đau sau zona không đáp ứng đầy đủ với điều trị nội khoa. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân, vị trí tổn thương, đặc điểm cơn đau và đáp ứng của từng người bệnh.

Bác sĩ và bệnh nhân sau điều trị - Ảnh BVCC

Không nên chủ quan với cơn đau kéo dài sau zona

BSCKI. Nguyễn Tiến Quân nhấn mạnh, đau sau zona không chỉ gây khó chịu mà còn có thể tác động lâu dài đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Cơn đau kéo dài có thể làm rối loạn giấc ngủ, gây mệt mỏi, lo âu, ảnh hưởng khả năng lao động và làm suy giảm chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, đau vùng mặt, quanh mắt hoặc vùng trán có thể khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Việc tự chịu đựng hoặc tự ý sử dụng thuốc giảm đau kéo dài không phải là giải pháp phù hợp.

Người bệnh đau sau zona cần được thăm khám chuyên khoa để xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị, thay vì cố gắng sống chung với cơn đau kéo dài.

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