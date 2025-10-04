Triệt xoá đường dây chuyên trộm chó ở TP HCM

Ngày 4/10, thông tin từ Công an TP HCM cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Trung (25 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn) và Nguyễn Thành Vinh (23 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú xã Đông Thạnh) về hành vi trộm cắp tài sản; Trần Thị Vân (41 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai kế hoạch đấu tranh, bắt giữ nhóm người chuyên thực hiện hành vi trộm chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Trung và Vinh đã nhiều lần bàn bạc, chuẩn bị công cụ để đi trộm chó.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Theo kế hoạch, rạng sáng 2/10, cả hai dùng xe máy làm phương tiện, mang theo súng bắn điện tự chế, bình ắc quy cùng nhiều dụng cụ khác để gây án. Trong khoảng thời gian ngắn, Trung và Vinh liên tiếp thực hiện bốn vụ trộm chó tại phường Lái Thiêu và phường Thuận An.

Sau khi gây án, cả hai mang số chó trên đến bán cho Trần Thị Vân. Vân đồng ý mua với giá 40.000 đồng/kg, bất chấp nguồn gốc số chó không rõ ràng. Khi cả nhóm đang cân chó để giao dịch thì bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt quả tang.

Tại hiện trường, Công an thu giữ 4 con chó vừa bị trộm (đã chết, tổng trọng lượng gần 70kg), cùng 6 con chó khác do Vân đã mua từ nguồn không rõ lai lịch. Ngoài ra, Công an còn thu giữ một bộ súng bắn điện tự chế, bình ắc quy, bình xịt hơi cay, cuộn băng keo, balo, bao tải và xe mô tô dùng để gây án.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.