Triệt phá đường dây giả danh công an, viện kiểm sát lừa đảo hơn 250 tỷ đồng

Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 12 đối tượng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 12 đối tượng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã thực hiện khoảng 500 vụ lừa đảo trên phạm vi cả nước, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Cương (SN 1998, trú xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phương (SN 1992, trú xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh) được xác định cầm đầu đường dây.

Để tổ chức hoạt động phạm tội, các đối tượng tuyển chọn nhiều công dân Việt Nam đưa sang Campuchia, lập các "ổ nhóm" lừa đảo trên không gian mạng với cơ cấu tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đánh vào tâm lý của nạn nhân. Chúng giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế; đồng thời thiết lập các website, ứng dụng giả mạo của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp để tạo lòng tin.

Đường dây này còn xây dựng nhiều kịch bản lừa đảo như tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến, mời gọi đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo; lừa đảo tình cảm; chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay, mượn tiền của người thân, bạn bè.

Đáng chú ý, các đối tượng còn giả danh cán bộ, sĩ quan lực lượng vũ trang để liên hệ với các doanh nghiệp, cửa hàng đặt mua hàng hóa số lượng lớn. Sau khi tạo được sự tin tưởng, chúng yêu cầu bị hại mua hộ một số mặt hàng khác hoặc chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước vào các tài khoản do chúng chỉ định rồi nhanh chóng chiếm đoạt số tiền này.

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh, thành phố đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành khám xét, triệu tập và bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội gồm tiền mặt, ô tô, điện thoại di động, máy tính, giấy tờ tùy thân, trang sức cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 10/2024 đến nay đã thực hiện khoảng 500 vụ lừa đảo trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 6 đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, mức độ liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản nhằm thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bị hại và phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

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