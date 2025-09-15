Hà Nội

Xã hội

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước sẽ khép lại với chương trình nghệ thuật đặc sắc

Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” diễn ra lúc 20h ngày 15/9 tại Trung tâm triển lãm quốc gia.

Theo VOV

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 15/9. Ban đầu, Triển lãm dự kiến kết thúc vào ngày 5/9, nhưng sau đó được kéo dài tới 15/9 để đáp ứng nhu cầu tham quan của công chúng. Dự kiến, Ban tổ chức sẽ dừng đón khách vào 16h ngày 15/9 trước khi lễ bế mạc diễn ra lúc 20h cùng ngày.

trien-lam.jpg
Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng

Theo ước tính, Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước thu hút khoảng 10 triệu lượt khách tham quan trong 19 ngày mở cửa và lập kỷ lục mới tại Việt Nam. Đây cũng là triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam.

Tham gia triển lãm có 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm quốc gia. Sự kiện đã giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực trên chặng đường 80 năm qua của đất nước.

Về lễ bế mạc triển lãm, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh rằng đây không chỉ là nghi thức khép lại một sự kiện mà còn là dịp để tổng kết rút kinh nghiệm và lan tỏa thông điệp thành công của triển lãm.

“Công tác chuẩn bị cho lễ bế mạc Triển lãm cần phải thực hiện chu đáo, an toàn, trang trọng, tiết kiệm, nhưng cũng đảm bảo đúng với tầm vóc quốc gia” – Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Triển lãm Thành tựu đất nước về việc tổng kết, khen thưởng, bế mạc triển lãm.

Bên cạnh phần lễ trang trọng và các hoạt động tổng kết, khen thưởng, đêm bế mạc sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, được dàn dựng gồm 3 chương, khoảng 20 tiết mục tạo nên không gian nghệ thuật vừa sôi động vừa sâu lắng.

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ nhiều thế hệ: Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn, ca sĩ Trọng Tấn, Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thùy Linh, Bảo Anh, Trúc Nhân, Trọng Hiếu, RHYDER, PiaLinh, Double2T, nghệ sĩ violin Anh Tú…; sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, ban nhạc Bức Tường, nhóm Trống Đồng và vũ đoàn TRE.

Kết thúc lễ bế mạc là màn bắn pháo hoa rực rỡ khép lại chuỗi hoạt động trưng bày, trải nghiệm thú vị của triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước.

#Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Quân sự

Ngắm dàn súng STV “made by Vietnam” tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện nay đã có thể sản xuất hầu hết các mẫu súng, đạn đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

kto-tr_img-0099.jpg
Tại gian trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước là các mẫu vũ khí bộ binh do công nghiệp quốc phòng Việt Nam phát triển và sản xuất. Trong đó nổi bật là các mẫu súng tiểu liên STV và súng ngắn SN..
kto-tr_img-0141.jpg
Trong số các mẫu súng bộ binh được trưng bày tại triển lãm, súng tiểu liên STV được chia thành nhiều cỡ nòng khác nhau. Trong đó nổi bật là các dòng súng STV như SHMT-M1, STL, STV-215, STV-022, STV-380 và STV-410
Xem chi tiết

Du lịch

Bí kíp khám phá triển lãm 80 năm tại Đông Anh không lo lạc đường, mỏi chân

Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc tại Đông Anh mang đến trải nghiệm lịch sử, văn hóa, công nghệ và ẩm thực, thu hút du khách dịp lễ 2/9.

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, huyện Đông Anh (Hà Nội), từ ngày 28/8 đến 5/9, là sự kiện quy mô lớn, mang đến cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và công nghệ. Không chỉ thu hút những người yêu thích nghiên cứu lịch sử, triển lãm còn là điểm đến lý tưởng cho du khách trong dịp lễ 2/9 này.

trien-lam.jpg
Ảnh Hà Nội 24H
Xem chi tiết

Quân sự

Ngắm dàn vũ khí "Make in Vietnam" tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước Bộ Quốc phòng trưng bày nhiều mẫu vũ khí, khí tài quân sự hiện đại, nhiều loại do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.

kto-tr_img-3354.jpg
Tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Bộ Quốc phòng trưng bày nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại đại diện cho các Quân, Binh chủng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
kto-tr_img-0658.jpg
Trong các vũ khí, khí tài được giới thiệu có các hệ thống vũ khí lần đầu tiên được trưng bày cho công chúng như xe thiết giáp XTC-02, XCB-02...
Xem chi tiết

