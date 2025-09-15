Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước sẽ khép lại với chương trình nghệ thuật đặc sắc

Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” diễn ra lúc 20h ngày 15/9 tại Trung tâm triển lãm quốc gia.

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 15/9. Ban đầu, Triển lãm dự kiến kết thúc vào ngày 5/9, nhưng sau đó được kéo dài tới 15/9 để đáp ứng nhu cầu tham quan của công chúng. Dự kiến, Ban tổ chức sẽ dừng đón khách vào 16h ngày 15/9 trước khi lễ bế mạc diễn ra lúc 20h cùng ngày.

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng

Theo ước tính, Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước thu hút khoảng 10 triệu lượt khách tham quan trong 19 ngày mở cửa và lập kỷ lục mới tại Việt Nam. Đây cũng là triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam.

Tham gia triển lãm có 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm quốc gia. Sự kiện đã giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực trên chặng đường 80 năm qua của đất nước.

Về lễ bế mạc triển lãm, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh rằng đây không chỉ là nghi thức khép lại một sự kiện mà còn là dịp để tổng kết rút kinh nghiệm và lan tỏa thông điệp thành công của triển lãm.

“Công tác chuẩn bị cho lễ bế mạc Triển lãm cần phải thực hiện chu đáo, an toàn, trang trọng, tiết kiệm, nhưng cũng đảm bảo đúng với tầm vóc quốc gia” – Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Triển lãm Thành tựu đất nước về việc tổng kết, khen thưởng, bế mạc triển lãm.

Bên cạnh phần lễ trang trọng và các hoạt động tổng kết, khen thưởng, đêm bế mạc sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, được dàn dựng gồm 3 chương, khoảng 20 tiết mục tạo nên không gian nghệ thuật vừa sôi động vừa sâu lắng.

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ nhiều thế hệ: Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn, ca sĩ Trọng Tấn, Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thùy Linh, Bảo Anh, Trúc Nhân, Trọng Hiếu, RHYDER, PiaLinh, Double2T, nghệ sĩ violin Anh Tú…; sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, ban nhạc Bức Tường, nhóm Trống Đồng và vũ đoàn TRE.

Kết thúc lễ bế mạc là màn bắn pháo hoa rực rỡ khép lại chuỗi hoạt động trưng bày, trải nghiệm thú vị của triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước.