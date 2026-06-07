Trang Pháp xúc động nhắc đồng đội giữa tranh cãi điểm số

Trang Pháp vừa chia sẻ bài viết dài trên trang cá nhân sau Công diễn 4 của chương trình Đạp gió 2026 ở Trung Quốc. Mở đầu bài đăng, nữ ca sĩ cho biết điều khiến cô trân trọng nhất không phải kết quả thi đấu mà là khoảng thời gian các thành viên cùng sát cánh, tập luyện và cống hiến trên sân khấu.

Trang Pháp. Ảnh: FB Trang Pháp.

Trong tâm thư, Trang Pháp đặc biệt nhắc đến đội trưởng Lý Tâm Khiết. Nữ ca sĩ cho biết đàn chị không chỉ dẫn dắt đội mà còn luôn quan tâm, chăm sóc và truyền cảm hứng cho các thành viên.

Theo Trang Pháp, dù đây là lần đầu thử sức với một tiết mục nhảy có cường độ cao, Lý Tâm Khiết vẫn kiên trì tập luyện ngày đêm, đồng thời dành thời gian hỗ trợ các đồng đội trong nhóm.

“Cảm ơn chị đã luôn tin tưởng em, đem lại cho em niềm tin vào bản thân khi em cảm giác như đang mất dần điều đó. Cảm ơn chị đã nhìn ra những điều tốt nhất ở em và ủng hộ em làm những điều mình mong muốn. Sau cùng, chị luôn nghĩ cho chúng em trước khi nghĩ cho bản thân mình, luôn tìm cách để mỗi chúng em được toả sáng lung linh nhất, được khán giả yêu thương nhất”, Trang Pháp viết.

Trang Pháp cũng gửi lời cảm ơn tới Hà Tuyên Lâm. Cô đánh giá đồng đội là người có ý chí mạnh mẽ, luôn nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân. Nữ ca sĩ tiết lộ Hà Tuyên Lâm đã tập luyện các động tác đu xà đến mức chân bầm tím nhưng vẫn không bỏ cuộc.

Cô nhắn nhủ Hà Tuyên Lâm: “Cảm ơn em đã đóng góp, giúp team chúng ta có một màn biểu diễn thật mãn nhãn và tuyệt vời! Cảm ơn em đã dạy chị nói tiếng Trung mỗi ngày và đã giúp chị phiên dịch những điều chị không hiểu nữa! Em là một cô gái vô cùng ấm áp và tốt bụng, chị hy vọng em sẽ luôn toả sáng là chính mình nhé! Yêu em gái của chị nhiều”.

Trong mắt Trang Pháp, Từ Mộng Khiết đáng yêu ngoài đời, đầy nhiệt huyết trên sân khấu. Theo nữ ca sĩ, đàn em luôn nghiêm túc với từng phần trình diễn và nỗ lực hoàn thiện từng chi tiết nhỏ.

Bên cạnh các đồng đội, Trang Pháp gửi lời cảm ơn đến đội ngũ đạo diễn, tổ sản xuất, bộ phận sân khấu, âm nhạc, biên đạo, stylist cùng các vũ công đã góp phần tạo nên màn trình diễn.

Khép lại bài đăng, Trang Pháp gửi lời tri ân tới người hâm mộ vì luôn đồng hành, tiếp thêm động lực cho cô trong cuộc thi.

Nhóm của Trang Pháp. Ảnh: FB Trang Pháp.

Tâm thư của Trang Pháp được đăng tải trong bối cảnh tiết mục “DNA” đang nhận sự quan tâm từ nhiều khán giả. Theo Bazaar Vietnam, sân khấu của đội DNA gồm Trang Pháp, Lý Tâm Khiết, Hà Tuyên Lâm và Từ Mộng Khiết đã leo top thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc sau Công diễn 4 nhờ ý tưởng dàn dựng theo hình tượng điệp viên cùng phần trình diễn có độ khó cao.

Trong khi đó, theo Dân Việt, nhiều khán giả Trung Quốc bày tỏ sự không đồng tình với kết quả chấm điểm dành cho tiết mục. Dù được đánh giá cao về ý tưởng, khả năng trình diễn và sự phối hợp của các thành viên, đội của Trang Pháp chỉ nhận 838 điểm. Không ít ý kiến cho rằng đây là một trong những sân khấu nổi bật nhất đêm thi và xứng đáng có thứ hạng cao hơn.

Dù vậy, thay vì nhắc đến tranh cãi, Trang Pháp lựa chọn dành tâm điểm bài viết để tri ân những người đã đồng hành cùng mình. Nữ ca sĩ khẳng định cô "vô cùng biết ơn" tình cảm của đồng đội, ê-kíp và khán giả dành cho nhóm trong suốt hành trình tại Đạp gió 2026.