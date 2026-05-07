Trang Pháp 'càn quét' sân khấu Đạp Gió, vì sao thứ hạng chưa cao?

Trang Pháp liên tục tạo dấu ấn trên sân khấu nhưng thứ hạng chưa tương xứng. Vấn đề có thể không nằm ở năng lực, mà do cách cuộc chơi vận hành.

Ngay từ vòng chào sân tại Đạp Gió 2026, Trang Pháp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tiết mục “Moonlight” là một màn trình diễn dày đặc chi tiết, gần như không có khoảng nghỉ. Trong chưa đầy hai phút, cô kết hợp hát, rap, nhảy, chơi piano và cả múa cột – một cấu trúc đòi hỏi thể lực lẫn khả năng kiểm soát sân khấu hiếm thấy.

Chiến thắng trước Vương Mông giúp cái tên Trang Pháp được nhắc đến nhiều hơn. Nhưng cũng từ đây, một nghịch lý dần lộ rõ, nổi bật trên sân khấu nhưng thứ hạng của cô gần như không dịch chuyển.

Trang Pháp ở Đạp Gió 2026. Ảnh: FB Trang Pháp.

Tiết mục bùng nổ nhưng điểm số không tương xứng

Ở Công diễn 1, Trang Pháp cùng đồng đội lựa chọn “Đại nghệ thuật gia” – ca khúc của Thái Y Lâm vốn không dễ xử lý. Theo VOV, thay vì tiết chế, nhóm đẩy độ khó lên cao với các chi tiết treo người và thay trang phục trực tiếp trên sân khấu.

Màn trình diễn được đánh giá cao về mặt dàn dựng và năng lượng, nhưng kết quả lại nghiêng về đội của Lý Tiểu Nhiễm và Đường Nghệ Hân. Sau đó, trong vòng đối đầu với Tiêu Tường, đội của Trang Pháp tiếp tục thất bại.

Nếu chỉ nhìn vào phần thể hiện, những kết quả này có thể gây khó hiểu. Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh rộng hơn của một chương trình thực tế, đây không phải là trường hợp cá biệt. Ở những sân chơi như vậy, làm tốt chưa chắc là yếu tố quyết định chiến thắng.

Đến Công diễn 2, tiết mục “Ego-Holic” tiếp tục cho thấy sự đầu tư rõ rệt. Phần rap tự viết cùng chi tiết đưa tiếng Việt vào bài hát giúp màn trình diễn mang màu sắc riêng. Dù vậy, thứ hạng của Trang Pháp gần như không thay đổi, dừng ở vị trí 22. Trong khi đó, Vương Mông vươn lên dẫn đầu dù phong độ chưa thực sự ổn định.

Sự chênh lệch giữa chất lượng trình diễn và kết quả khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi, rào cản của Trang Pháp thực sự nằm ở đâu?

Khoảng cách giữa năng lực và “độ nhận diện”

Một trong những bất lợi dễ nhận thấy là Trang Pháp bước vào cuộc thi với tư cách thí sinh quốc tế, không có sẵn nền tảng khán giả tại thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều đối thủ như Tiêu Tường, Tăng Bái Từ hay Trương Nguyệt đã có độ nhận diện nhất định từ trước.

Điều này đồng nghĩa với việc họ không phải bắt đầu từ con số 0. Ngay cả khi phần thể hiện chưa thực sự nổi bật, họ vẫn có một lượng ủng hộ ổn định. Ngược lại, với Trang Pháp, mỗi lần xuất hiện gần như là một lần “giới thiệu lại” bản thân.

Trong bối cảnh đó, cơ chế chấm điểm càng làm rõ sự chênh lệch. Khi khán giả tại trường quay chiếm đến 50% tổng số điểm, yếu tố cảm xúc dễ chi phối lựa chọn. Người được chọn không hẳn là người thể hiện tốt nhất, mà là người tạo được cảm giác quen thuộc và gần gũi hơn.

Trang Pháp không thiếu năng lực. Nhưng cô chưa có đủ thời gian để trở thành một “gương mặt quen” trong mắt khán giả bản địa. Trong một cuộc thi phụ thuộc nhiều vào cảm xúc, khoảng cách này không dễ lấp đầy chỉ bằng kỹ năng.

Ảnh: FB Trang Pháp.

Khi câu chuyện chưa đủ để giữ khán giả

Một chương trình thực tế không chỉ được xây dựng bằng phần thi, mà còn bằng câu chuyện đi kèm. Khán giả không chỉ theo dõi màn trình diễn, mà còn dõi theo hành trình của thí sinh.

Những nghệ sĩ có câu chuyện rõ ràng – từ quá khứ, cá tính đến hành trình thay đổi – thường dễ tạo sự gắn kết hơn. Đây cũng là lợi thế của nhiều thí sinh nội địa, khi họ có thời lượng xuất hiện ổn định và khả năng tương tác tự nhiên trong chương trình.

Trong khi đó, nghệ sĩ quốc tế dễ rơi vào trạng thái “chỉ có sân khấu” nếu không có thêm điểm nhấn ngoài phần thi. Khi câu chuyện không được kể đủ, khán giả khó hình thành sự kết nối. Khi không có sự kết nối, phiếu bầu cũng khó dịch chuyển.

Trường hợp của Trang Pháp phản ánh rõ điều này. Cô đang làm tốt phần trình diễn, nhưng chưa có đủ điều kiện để xây dựng một hành trình cảm xúc đủ sâu với người xem.

Đa năng – lợi thế hay trở ngại?

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở chính phong cách của Trang Pháp. Cô là nghệ sĩ đa năng: hát, rap, nhảy, sáng tác và chơi nhạc cụ. Tuy nhiên, trong một chương trình cần nhận diện nhanh, việc làm được quá nhiều thứ đôi khi lại khiến nghệ sĩ không kịp để lại một dấu ấn đủ rõ.

Khán giả thường ghi nhớ một đặc điểm nổi bật hơn là một tổng thể nhiều lớp. Trong khi nhiều thí sinh xây dựng hình ảnh rõ ràng – người mạnh về giọng hát, người thiên về vũ đạo, người nổi bật cá tính – Trang Pháp lại xuất hiện như một nghệ sĩ “làm được nhiều thứ”.

Điều này khiến hình ảnh của cô khó định danh trong thời gian ngắn. Nỗ lực đưa yếu tố Việt Nam vào tiết mục giúp tạo khác biệt, nhưng khác biệt không đồng nghĩa với gần gũi. Với khán giả bản địa, cảm xúc quen thuộc vẫn là yếu tố dễ tạo kết nối hơn.

Trong một cuộc chơi mà lựa chọn diễn ra rất nhanh, không được nhớ rõ đôi khi đồng nghĩa với không được chọn. Và đó có thể là khoảng cách lớn nhất giữa những gì Trang Pháp thể hiện và vị trí cô đang đứng.

Cơ hội vẫn còn

Dù thứ hạng chưa cao, Trang Pháp vẫn liên tục được các đội trưởng như An Kỳ hay Vương Mông lựa chọn. Điều đó cho thấy cô không nằm ngoài cuộc chơi, mà vẫn được các đồng nghiệp đánh giá cao.

Việc gia nhập đội của An Kỳ cũng mở ra một khả năng khác, thay vì tiếp tục chứng minh năng lực, Trang Pháp cần tận dụng những lựa chọn chiến thuật – từ cách chọn bài, phân vai đến điểm rơi tiết mục – để tạo lợi thế rõ ràng hơn qua từng vòng.

Trong một chương trình có nhịp đào thải nhanh, không phải lúc nào người thể hiện tốt nhất cũng đi xa nhất, mà là người biết xuất hiện đúng thời điểm và đúng vai trò.

Cơ hội của Trang Pháp vì thế vẫn còn. Nó nằm ở cách cô sử dụng những vòng tiếp theo để chuyển từ một thí sinh “ổn định” thành một lựa chọn khó thay thế.