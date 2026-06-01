Điều Trang Pháp trân trọng nhất khi thi Đạp Gió 2026

Hành trình Đạp Gió 2026 mang đến cho Trang Pháp những mối quan hệ mới, kinh nghiệm nghề nghiệp và động lực từ khán giả Việt Nam.

Trong khi nhiều khán giả quan tâm đến kết quả thi đấu tại Đạp Gió 2026, Trang Pháp lại nhắc nhiều đến một điều khác: tình bạn và những bài học nhận được từ các nghệ sĩ quốc tế trong suốt hành trình tham gia chương trình.

Xem tình bạn là giá trị lớn nhất tại Đạp Gió 2026

Sau một công diễn của Đạp Gió 2026, Trang Pháp đăng tải tâm thư dài trên trang cá nhân, chia sẻ những cảm xúc về hành trình đang trải qua tại chương trình. Nữ ca sĩ cho biết, điều cô trân trọng nhất không nằm ở kết quả hay thứ hạng, mà là những người đồng hành đã gặp trên chặng đường này.

Theo Trang Pháp, mỗi công diễn khép lại đều để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Cô xem các thành viên trong đội là "một gia đình nhỏ" và bày tỏ sự biết ơn với những đồng đội đã sát cánh cùng mình trong suốt quá trình tập luyện, biểu diễn.

Trang Pháp trong một công diễn ở Đạp Gió 2026 tại Trung Quốc. Ảnh: FB Trang Pháp.

Trong bài viết, Trang Pháp dành nhiều lời tình cảm cho nghệ sĩ An Kỳ. Nữ ca sĩ cho biết An Kỳ không chỉ là một đội trưởng giỏi mà còn là người bạn thân, luôn thấu hiểu và đồng điệu trong công việc. Cô đánh giá cao sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và khả năng kết nối tập thể của An Kỳ.

"Chị luôn tin tưởng em 100% và cảm ơn em cũng đã luôn tin tưởng vào chị 100% nhé. Cảm ơn vì đã luôn yêu thương, giúp đỡ và động viên chị khi chị cảm thấy bấp bênh. Chị mong rằng chị em mình sẽ cùng nắm tay nhau đi trên chặng hành trình này dù chúng ta có ở đâu", Trang Pháp nhắn nhủ An Kỳ.

Bên cạnh đó, Trang Pháp cũng nhắc tới Diệp Nhất Thiến, Lý Tâm Khiết và Ô Lan Đồ Nhã. Cô kể lại những lần được các đàn chị quan tâm khi gặp vấn đề sức khỏe, được chăm sóc trong sinh hoạt hằng ngày và nhận nhiều sự động viên về tinh thần.

"Chị Lý Tâm Khiết ơi, khi em đau chân, chị cũng là người đã băng bó cho em mỗi ngày. Căn bếp của chị và chị Diệp Nhất Thiến thật sự không chỉ làm những món ăn ngon mà trên hết là mang tới sự ấm áp trong lòng như được ở nhà cho tất cả mọi người", Trang Pháp tâm sự.

Trang Pháp yêu mến các chị đẹp khác. Ảnh: FB Trang Pháp.

Không chỉ dành tình cảm cho các thành viên trong chương trình, Trang Pháp còn gửi lời cảm ơn tới hai khách mời Quản Nhạc và Tiểu Uyển sau màn trình diễn gần đây.

Nữ ca sĩ cho biết sự xuất hiện của hai nghệ sĩ trẻ đã mang tới nguồn năng lượng tích cực cho cả phòng tập lẫn sân khấu. Cô đặc biệt ấn tượng với tinh thần sáng tạo, sự nhiệt huyết và thái độ làm việc nghiêm túc của cả hai.

Được dàn chị đẹp khen ngợi

Trang Pháp nhận được nhiều lời khen từ các nghệ sĩ Trung Quốc. Trong phần trò chuyện với khán giả được Tiền Phong dẫn lại, Lý Tâm Khiết cho rằng, Trang Pháp giữ vai trò quan trọng trong tiết mục "DNA". Nữ nghệ sĩ đánh giá cao năng lực sản xuất âm nhạc, dàn dựng sân khấu, biên đạo và khả năng kết nối ê-kíp của Trang Pháp.

"Trong bài hát DNA, Trang Pháp là nhân vật vô cùng quan trọng. Em ấy giống linh hồn của cả bài hát này vậy. Bởi vì Trang Pháp rất thực lực. Em ấy là nhà sản xuất, đã tự làm 5 album. Ngoài ra còn biết phối khí, cũng có thể sáng tác lời bài hát. Hơn nữa em ấy còn có kinh nghiệm biểu diễn sân khấu. Cho nên lần này tôi giao toàn bộ sân khấu DNA cho em ấy phụ trách và dẫn dắt.

Em ấy tự liên hệ với ê-kíp đạo diễn, phụ trách vũ đạo. Trong những ngày qua, Trang Pháp liên tục gửi các ý tưởng về trang phục, vũ đạo. Lời bài hát cũng có những điều chỉnh và thay đổi nhỏ. Tôi rất cảm ơn em ấy. Nếu sân khấu DNA được khán giả yêu thích thì công lao thuộc về Trang Pháp", Lý Tâm Khiết nói.

Từ Mộng Khiết cũng dành nhiều lời khen cho Trang Pháp khi nhận xét cô sở hữu khả năng hát, nhảy, rap cùng tư duy âm nhạc nổi bật.

Trong khi đó, An Kỳ từng gọi Trang Pháp là "người chiến hữu cùng tần số", đánh giá cao sự cầu toàn, tinh thần trách nhiệm và khả năng sáng tạo của nữ ca sĩ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị các sân khấu biểu diễn.

Không lấy thứ hạng làm thước đo thành công

Trong cuộc trò chuyện với Harper’s Bazaar Việt Nam, Trang Pháp khẳng định cô không đặt mục tiêu bằng thứ hạng. Điều cô mong muốn là trưởng thành hơn sau chương trình, đồng thời có cơ hội kết nối với nhiều nghệ sĩ thuộc các nền văn hóa khác nhau.

Trang Pháp cho biết, điều cô nhận ra rõ nhất khi tham gia sân chơi quốc tế là tầm quan trọng của sức khỏe và kỹ năng nghề nghiệp. Nữ ca sĩ cho rằng môi trường làm việc với cường độ cao giúp cô học hỏi thêm về cách luyện tập, biểu diễn và nâng cao chuyên môn.

Nhiều khán giả kỳ vọng Trang Pháp làm nên chuyện ở Đạp Gió 2026. Ảnh: FB Trang Pháp.

Trang Pháp cho biết những lá thư, tin nhắn động viên từ khán giả Việt Nam chính là nguồn động lực lớn giúp cô duy trì tinh thần tích cực trong suốt hành trình. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục học hỏi, trải nghiệm và tạo thêm nhiều dấu ấn ở các công diễn tiếp theo của Đạp Gió 2026.