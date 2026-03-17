Trấn Thành vắng mặt tại concert Anh trai 'Say Hi' mùa 2

Trấn Thành không thể tham gia concert Anh trai "say hi" vì lịch trình bận rộn, khiến các nghệ sĩ phải tự đảm nhận vai trò dẫn đắt đêm nhạc kéo dài nhiều tiếng.

Dù tốc độ tiêu thụ vé không đạt mức bùng nổ như mùa đầu và thiếu vắng một số nghệ sĩ như Trấn Thành, Cody Nam Võ, Vũ Cát Tường, concert thứ 2 của Anh trai “say hi” mùa 2 diễn ra tối 16/3 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vẫn khép thành công lại với bầu không khí sôi động.

Quy mô sân khấu nhỏ hơn hẳn so với mùa 1 nhưng phần lớn khu vực khán đài của đêm nhạc được lấp đầy, đặc biệt ở các khu đứng, gần sân khấu.

Hoành tráng và đầu tư

Đêm nhạc mở màn lúc 19h bằng tiết mục Còn gì đẹp hơn - Khát vọng người Việt. Có thể thấy, ê-kíp tiếp tục lựa chọn công thức quen thuộc từ mùa đầu khi mở màn bằng ca khúc mang tinh thần tập thể, cổ vũ niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước.

Tuy nhiên, chương trình bước vào đêm diễn với không ít xáo trộn về nhân sự khi Cody Nam Võ và Vũ Cát Tường không thể góp mặt. Trấn Thành cũng vắng do trùng lịch trình. Nam MC để lại khoảng trống khá lớn, khiến concert thiếu đi người dẫn dắt quen thuộc vốn tạo nhịp kết nối hài hước, dí dỏm và duyên dáng ở các đêm diễn trước.

Hình ảnh trong đêm nhạc Anh trai "say hi" diễn ra tối 16/3. Ảnh: NSX.

Tương tự các đêm nhạc đã diễn ra trong “vũ trụ say hi”, phần sân khấu của concert tối 16/3 tiếp tục được đầu tư mạnh về hình ảnh với hệ thống LED, hiệu ứng thị giác và dàn dựng vũ đạo quy mô lớn. Phần lớn tiết mục giữ gần nguyên cấu trúc từ bản trình diễn trên truyền hình, chưa tạo được nhiều cảm giác mới về âm nhạc.

Một số màn trình diễn tạo điểm nhấn nhờ thay đổi phối khí. Chẳng hạn, So Good của nhóm RIO, Hải Nam, Jaysonlei, Lohan được làm mới theo hướng quyến rũ hơn, kết hợp break dance và trang phục biểu diễn gợi cảm, giúp khuấy động không khí sân vận động. Các anh trai, đặc biệt Lohan có màn xé áo táo bạo khiến đám đông hò hét không ngừng.

Hay, Hermosa lại mở đầu bằng intro piano theo tinh thần ballad trước khi chuyển sang nhịp quen thuộc, đồng thời phần lời cũng được viết lại để phù hợp với concert.

Về tổng thể, chất lượng trình diễn giữa các anh trai khá đồng đều, song một số gương mặt nổi bật rõ hơn nhờ kỹ năng sân khấu. Trong đó, CongB có tần suất xuất hiện dày đặc ở nhiều tiết mục như Vô số lần tình cờ, Đoạn kịch câm, Hermosa… và cả phần dance battle. Anh gây chú ý nhờ ngoại hình sáng sân khấu cùng khả năng nhảy được đánh giá thuộc nhóm nổi bật nhất.

Negav cũng hiện diện liên tục ở các tiết mục như Bounce, Người như anh xứng đáng cô đơn, Đoạn kịch câm… Anh cho thấy vai trò trung tâm trong kịch bản biểu diễn của đêm nhạc và cũng chứng tỏ bản thân xứng đáng với sự giao phó này từ ê-kíp sản xuất. Negav trọn vẹn mọi kỹ năng, từ hát, rap đến vũ đạo. Cộng thêm lượng fan đông top đầu trong chương trình, Negav mỗi lần xuất hiện đều trở thành tâm điểm với những tiếng reo hò không ngớt.

Anh trai Sơn.K và CONGB trong đêm nhạc. Ảnh: NSX.

Một trong những bất ngờ và điểm nhấn của đêm diễn là màn trình diễn liveband với sự tham gia của dàn nghệ sĩ trẻ gồm Muội, Maiquinn, YeoLan, Phạm Đình Thái Ngân, Sơn.K, buitruonglinh và JaysonLei. Nhóm em xinh, anh trài này vừa chơi nhạc cụ như guitar, trống, piano, violin vừa mashup liên tục các ca khúc trong “vũ trụ say hi” như Gã săn cá, 3 chìm 7 nổi, Mình xin cảm ơn, Ảo ảnh, Cách yêu đúng điệu... Tiết mục đặc biệt này giúp khán đài có hàng chục nghìn khán giả của đêm nhạc duy trì không khí bùng nổ, năng lượng cao và nhận sự hưởng ứng tích cực.

Ngoài ra, tiết mục Bounce cũng tạo khác biệt khi Lohan, Negav, JaysonLei, Sơn.K và Hải Nam xuất hiện từ bên ngoài sân vận động rồi tiến dần vào sân khấu. Điều đó cũng cho thấy ê-kíp rất nỗ lực làm mới, tạo bất ngờ cho người hâm mộ đã bỏ tiền mua vé tới xem chương trình.

Hạn chế

Dù vậy, chất lượng âm thanh vẫn là điểm hạn chế rõ rệt. Ở một số khu vực khán đài, âm bị dội và chồng lớp khiến trải nghiệm nghe không đồng đều. Trong nhiều tiết mục, phần beat lấn át vocal khiến giọng hát ca sĩ bị chìm, đặc biệt ở các đoạn cao trào, lên nốt cao.

Việc thiếu những bản hit tạo hiệu ứng lan tỏa rộng như mùa đầu cũng khiến mức độ cộng hưởng từ khán giả giảm phần nào. Tuy nhiên, một số tiết mục như Người như anh xứng đáng cô đơn, Hermosa, Sớm muộn thì… vẫn nhận được phản hồi mạnh khi khán giả đồng loạt hát theo.

Ở phương diện chuyên môn, nhiều tiết mục cho thấy sự chênh lệch về nội lực vocal giữa các nghệ sĩ. Do đội hình có tỷ lệ rapper cao, không ít màn biểu diễn chưa tạo được cảm giác thỏa mãn về giọng hát. Một vài tiết mục xuất hiện hiện tượng chênh phô khi lên nốt cao. Tình trạng hát đè cũng được áp dụng trong xuyên suốt đêm nhạc.

Riêng ở Người như anh xứng đáng cô đơn, phần hòa giọng tập thể chưa đạt độ mượt mà, hòa quyện cần thiết. Trong tiết mục này, Karik cũng chia sẻ sự tiếc nuối khi thiếu vắng Vũ Cát Tường. Nam rapper cho biết trước giờ diễn, đồng nghiệp đã nhắn tin cho anh để cập nhật tình hình sức khỏe. Giọng ca Vết mưa đã về nhà sau thời gian nằm viện và sức khỏe đang hồi phục dần.

Khoảng trống do Trấn Thành để lại lộ rõ ở phần dẫn dắt. Các nghệ sĩ phải tự đảm nhận nhiều đoạn kết nối, trong đó phần dance battle do BigDaddy phụ trách điều phối. Tuy nhiên, một số màn chuyển cảnh vẫn tạo cảm giác gượng.

Anh trai Hải Nam và Lohan khiến đám đông hò hét với màn lột đồ. Ảnh: NSX.

Ví dụ, trước tiết mục Hơn là bạn, máy quay hướng xuống 3 khán giả ngồi cùng nhau. Sau đó, Bùi Duy Ngọc và Ryn Lee liên tục đặt câu hỏi về mối quan hệ của họ, hỏi liệu có phải người yêu hay đang độc thân. Một cô gái trong nhóm tỏ ra lúng túng và không trả lời, trong khi nam khán giả bên cạnh nói chưa có người yêu. Tình huống này khiến phần tương tác kéo dài nhưng chưa tạo được cảm giác tự nhiên.

Dance battle vốn là phần được chờ đợi nhiều thì lại gây tiếc nuối. Theo đó, 8 nghệ sĩ chia thành 4 cặp và biểu diễn những động tác đã chuẩn bị sẵn, thay vì phản ứng trực tiếp theo nhạc như các concert mùa đầu. Điều này làm giảm yếu tố bất ngờ và mất đi tinh thần ứng biến, tự nhiên vốn được xem là đặc trưng riêng, điểm hấp dẫn nhất của battle dance.

Dù còn những hạn chế về âm thanh, kịch bản và sức nóng tổng thể, concert thứ 2 của mùa 2 vẫn cho thấy ê-kíp giữ được năng lực tổ chức quy mô lớn. Không chỉ có những màn xé áo khoe cơ bụng của Lohan hay Phạm Đình Thái Ngân, concert còn hấp dẫn với những tiết mục âm nhạc sôi động, được đầu tư.

Với tính chất là một chương trình hướng đến đối tượng khán giả trẻ, đề cao âm nhạc hiện đại, thiên về yếu tố trình diễn, giải trí, Anh trai “say hi” vẫn đang làm khá tốt, đủ để duy trì sức hút cho thương hiệu này.