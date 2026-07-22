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Giải trí - Giới trẻ

Trấn Thành bất ngờ trước đề cử Top 100 gương mặt điển trai nhất thế giới 2026

Phản ứng hài hước của Trấn Thành sau khi được TC Candler đề cử Top 100 gương mặt điển trai nhất thế giới 2026 nhanh chóng gây chú ý.

Thu Cúc (tổng hợp)

TC Candler - chuyên trang của Mỹ về điện ảnh, nghệ thuật và sắc đẹp - vừa công bố thêm các gương mặt được đề cử cho bảng xếp hạng "100 gương mặt điển trai nhất thế giới 2026", trong đó có MC, diễn viên Trấn Thành.

Biết mình góp mặt trong danh sách đề cử, Trấn Thành không giấu được sự bất ngờ. Trên trang cá nhân, anh hài hước cho rằng có lẽ bản thân chỉ lọt "Top 100 gương mặt đẹp nhất phường" hoặc "Top 100 gương mặt đẹp nhất Vbiz", đồng thời đùa rằng ban tổ chức có thể đã nhầm sang hạng mục "Top 100 tâm hồn đẹp nhất thế giới". Nam MC cũng thừa nhận bản thân "sượng chín người" trước thông tin này.

Hari Won cũng có phản ứng dí dỏm khi bình luận: "Ủa? Sao chồng tôi có trong đây? Lý do gì? Tôi chưa hiểu?". Chia sẻ của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

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Trấn Thành - Hari Won. Ảnh: FB Trấn Thành.

Theo Công Luận, ngoài Trấn Thành, danh sách đề cử năm nay còn có nhiều nghệ sĩ Việt như Sơn Tùng M-TP, Isaac, HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Hùng Huỳnh, Jack và diễn viên Quốc Anh.

Các đại diện Việt Nam góp mặt trong danh sách đều là những nghệ sĩ hoạt động nổi bật ở các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và truyền hình, đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo Người Đưa Tin, khán giả trên toàn thế giới có thể đề cử nghệ sĩ yêu thích thông qua Instagram, Facebook và YouTube. Sau đó, hội đồng của chuyên trang TC Candler sẽ đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như tỷ lệ gương mặt, thần thái, sức hút cá nhân, dấu ấn nghệ thuật cùng mức độ tương tác và sự yêu mến từ công chúng. Danh sách chính thức của Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 dự kiến được công bố vào cuối năm.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Hari Won tiết lộ điều khiến cô quyết định lấy Trấn Thành". Nguồn VTV

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