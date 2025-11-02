TP. Huế đề nghị chấn chỉnh tình trạng phóng đại ảnh hưởng mưa lũ

Thành phố Huế yêu cầu các trang mạng xã hội và cơ quan truyền thông khi đăng tải thông tin về mưa lũ phải trích dẫn từ nguồn chính thống, đồng thời không đăng tin sai lệch, không phóng đại mức độ thiệt hại, nhằm tránh gây hoang mang dư luận.

Ông Nguyễn Đình Đức, Phó Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố Huế vừa ký công văn đề nghị chấn chỉnh việc đăng tải thông tin về thiên tai trên mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông.

Theo công văn, trong những ngày qua, thành phố Huế trải qua đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Các cơ quan báo chí và mạng xã hội đã kịp thời phản ánh diễn biến mưa lũ, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai.

Mưa lũ làm nhiều nơi ở Huế bị ngập

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng ghi nhận một số trang mạng xã hội đăng tải nội dung, hình ảnh sai sự thật, phóng đại mức độ ảnh hưởng của mưa lũ, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương.

Đợt mưa lũ vừa qua gây nhiều thiệt hại ở thành phố Huế

Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố Huế đề nghị các cơ quan báo chí, người dùng mạng xã hội chỉ trích dẫn thông tin từ nguồn chính thức của cơ quan khí tượng thủy văn và Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố Huế; không đăng tải tin giả, tin cắt ghép hoặc thông tin thiếu kiểm chứng gây nhiễu loạn thông tin trong cộng đồng.

Các lực lượng bộ đội, công an đang tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Đồng thời, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố Huế đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công an TP Huế tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp tung tin sai lệch về thiên tai trên địa bàn.