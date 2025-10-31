Hà Nội

Xã hội

Nghệ An chủ động ứng phó mưa lũ và sạt lở đất

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Thanh Hà

Theo tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, từ đêm 30/10 đến ngày 01/11, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa ở phía Bắc phổ biến: 70 – 150mm, có nơi trên 200mm như Hoàng Mai, Tây Hiếu, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu; phía Nam phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm như Trường Vinh, Cửa Lò, Hưng Nguyên, Kim Liên.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND các phường, xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các hoạt động ứng phó.

img-9467.jpg
Nước ngập ngang mái nhà ở Nghệ An sau cơn bão số 10 "lịch sử".

Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh và khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, công trình đang thi công, nhất là hệ thống đê điều, hồ chứa đã bị sự cố trong thời gian qua, trong đó, tuyệt đối không cho tích nước đối với các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn.

Chủ động vận hành điều tiết các liên hồ, đơn hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo dành dung tích phòng lũ cho hạ du. Duy trì lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

