TP HCM: Thương Mại Cường Phát dự gói xây lắp Trường Mầm non Nguyễn Thị Dậu 3,13 tỷ

Gói thầu xây lắp Trường Mầm non Nguyễn Thị Dậu tại TP HCM có giá 3,13 tỷ đồng, ghi nhận một nhà thầu nộp hồ sơ với tỷ lệ tiết kiệm 2,66%.

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Hòa Đông (TP HCM) vừa tiến hành mở thầu qua mạng gói thầu Xây lắp thuộc dự án “Sửa chữa, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị Trường Mầm non Nguyễn Thị Dậu”.

Gói thầu có mã số IB2600446636, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600246756, với tổng dự toán được duyệt là 3,134 tỷ đồng.

Gói thầu 3,13 tỷ đồng ghi nhận một nhà thầu dự thầu

Dự án “Sửa chữa, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị Trường Mầm non Nguyễn Thị Dậu” được UBND xã Phú Hòa Đông phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5211/QĐ-UBND ngày 31/12/2025, với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án gồm 7 gói thầu, tổng giá trị 4,214 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu Xây lắp mã số IB2600446636 có giá trị lớn nhất.

Ngày 12/08/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Hòa Đông ban hành Quyết định số 210/QĐ-BQL phê duyệt E-HSMT trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 61/BC-TĐ của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Vương Nguyễn. Đơn vị lập hồ sơ là Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Khang Thịnh.

Theo biên bản mở thầu được ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), vào lúc 09h11 ngày 01/09/2026, gói thầu có 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Thương mại Cường Phát.

Nhà thầu này đưa ra giá dự thầu 3.050.536.564 đồng, không có giảm giá. Giá trị bảo đảm dự thầu là 43.876.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày.

Với mức giá trên, giá dự thầu của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Thương mại Cường Phát thấp hơn giá gói thầu 83.454.195 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,66%.

Trong quá trình phát hành E-HSMT, theo thông tin được cung cấp, không phát sinh kiến nghị hoặc thắc mắc từ các đơn vị kinh doanh.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Thương mại Cường Phát, mã định danh vn3702712010, có trụ sở tại phường Thủ Dầu Một, TP HCM. Doanh nghiệp được thành lập ngày 18/10/2018, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do ông Huỳnh Quốc Cường là người đại diện theo pháp luật.

Dữ liệu đấu thầu công khai cho thấy doanh nghiệp đã tham gia 166 gói thầu, trong đó trúng 147 gói, trượt 14 gói, 3 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu lũy kế được ghi nhận là 38.716.897.937 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 32.949.749.032 đồng.

Tỷ lệ giá trúng thầu trung bình so với giá dự toán được ghi nhận ở mức 97,11%. Doanh nghiệp chủ yếu tham gia đấu thầu trên địa bàn TP HCM, với 160 gói thầu đã tham gia.

Chuyên gia lưu ý quá trình đánh giá E-HSDT

Liên quan đến việc gói thầu có một nhà thầu tham dự, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc chỉ có một nhà thầu tham dự trong trường hợp đấu thầu rộng rãi qua mạng không đồng nghĩa với việc kết quả lựa chọn nhà thầu không hợp lệ.

Theo luật sư Nguyễn Thị Hương, gói thầu IB2600446636 được triển khai trên cơ sở các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC.

Luật sư cho biết, việc chỉ có một nhà thầu tham dự vẫn có thể bảo đảm tính hợp lệ theo khoản 8 Điều 24 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, với điều kiện E-HSMT được đăng tải công khai đúng thời hạn và không đưa ra các điều kiện làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Ở góc độ tổ chức lựa chọn nhà thầu, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết, căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả, công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, bên mời thầu cần thực hiện công khai đầy đủ các thông tin từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu, E-HSMT đến biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, ở bước tiếp theo, tổ chuyên gia cần đánh giá E-HSDT trên cơ sở các yêu cầu đã được quy định trong E-HSMT, trong đó tập trung vào các tiêu chí về năng lực tài chính, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công và giải pháp kỹ thuật đối với công trình dân dụng cấp III.

Việc đánh giá cần được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, tiêu chí và trình tự được quy định trong hồ sơ mời thầu trước khi đề xuất kết quả lựa chọn nhà thầu.

Hiện gói thầu IB2600446636 đang trong quá trình xét thầu và đánh giá E-HSDT. Kết quả lựa chọn nhà thầu chưa được phê duyệt tại thời điểm thông tin được ghi nhận.