Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Mixue đóng cửa hàng chục cửa hàng tại Việt Nam và Indonesia

Doanh thu tăng nhẹ nhưng lợi nhuận ròng giảm mạnh do chi phí gia tăng, chuỗi này đang thu hẹp mạng lưới tại một số thị trường, trong đó có Việt Nam.

Trường Hân t/h
Mixue đóng cửa hàng chục cửa hàng tại Việt Nam và Indonesia

Trong nửa đầu năm, Mixue đạt doanh thu 15,2 tỷ nhân dân tệ (2,26 tỷ USD), tăng 2,3%. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng giảm 15%, còn 2,32 tỷ nhân dân tệ (hơn 345 triệu USD). Chi phí bán hàng và phân phối tăng 22,9%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 39,4%, chủ yếu do chi phí nhân sự. Giá vốn cũng tăng nhanh hơn doanh thu do các khoản đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm.

Cùng kỳ, số cửa hàng Mixue ở nước ngoài giảm 89 điểm, còn 4.378 cửa hàng. Việc cắt giảm tập trung chủ yếu tại Việt Nam và Indonesia, dù thương hiệu vẫn mở rộng tại Mexico, Kyrgyzstan và Brazil.

Mixue cho rằng việc đóng cửa các điểm bán kém hiệu quả là một phần trong chiến lược tối ưu vận hành, nhằm củng cố nền tảng tài chính và tạo tiền đề cho tăng trưởng dài hạn.

Tại Việt Nam, Mixue gia nhập thị trường từ năm 2018 và từng sở hữu 1.304 cửa hàng vào cuối tháng 9/2024. Hiện hãng đang chuyển sang mô hình cửa hàng lớn, hiện đại, ưu tiên vị trí đắc địa, đồng thời hoàn thiện hệ thống logistics chuỗi cung ứng lạnh đến các điểm bán.

Về quốc tế, Đông Nam Á tiếp tục là thị trường trọng điểm, trong khi Mixue chuẩn bị mở rộng tại Trung Á và châu Mỹ, đồng thời xây dựng chuỗi cung ứng tại địa phương để giảm chi phí và rủi ro vận chuyển.

Ngoài lĩnh vực đồ uống, Mixue cũng muốn khai thác thương mại hình ảnh linh vật “Vua Tuyết Thành” thông qua phim hoạt hình, truyện tranh, phim ảnh, đồ lưu niệm và các công viên giải trí mang thương hiệu riêng.

#Mixue #Việt Nam #Indonesia #doanh thu #lợi nhuận #Chuỗi cửa hàng

Bài liên quan

SPOTLIGHT

[VIDEO] Vì sao Mixue rút khỏi Việt Nam sau khi lãi 22.600 tỉ đồng tại toàn cầu?

Thương hiệu trà sữa Mixue đóng cửa hàng tại Việt Nam dù lợi nhuận toàn cầu đạt 22.600 tỉ đồng, thể hiện chiến lược tối ưu hóa thay vì mở rộng.

Vì sao Mixue rút khỏi Việt Nam sau khi lãi 22.600 tỉ đồng tại toàn cầu?

Xem chi tiết

SPOTLIGHT

[VIDEO] Chuỗi trà sữa Gong Cha tại Việt Nam được định giá 2 tỷ USD

Quỹ TA Associates làm việc với JPMorgan để bán chuỗi trà sữa Gong Cha. Bain Capital và General Atlantic quan tâm, định giá kỳ vọng lên tới 2 tỷ USD.

Chuỗi trà sữa Gong Cha tại Việt Nam được định giá 2 tỷ USD

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Thời tiết ngày 31/8: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Thời tiết ngày 31/8: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Sáng 31/8, vùng áp thấp suy yếu từ bão SAUDEL đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Dự báo hình thái này có khả năng mạnh lên thành bão, gây gió mạnh, sóng lớn trên khu vực Bắc Biển Đông. Trên đất liền, nhiều địa phương ở Trung Bộ đối mặt với mưa lớn, có nơi trên 150 mm.