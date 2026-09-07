Doanh thu tăng nhẹ nhưng lợi nhuận ròng giảm mạnh do chi phí gia tăng, chuỗi này đang thu hẹp mạng lưới tại một số thị trường, trong đó có Việt Nam.

Mixue đóng cửa hàng chục cửa hàng tại Việt Nam và Indonesia

Trong nửa đầu năm, Mixue đạt doanh thu 15,2 tỷ nhân dân tệ (2,26 tỷ USD), tăng 2,3%. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng giảm 15%, còn 2,32 tỷ nhân dân tệ (hơn 345 triệu USD). Chi phí bán hàng và phân phối tăng 22,9%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 39,4%, chủ yếu do chi phí nhân sự. Giá vốn cũng tăng nhanh hơn doanh thu do các khoản đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm.

Cùng kỳ, số cửa hàng Mixue ở nước ngoài giảm 89 điểm, còn 4.378 cửa hàng. Việc cắt giảm tập trung chủ yếu tại Việt Nam và Indonesia, dù thương hiệu vẫn mở rộng tại Mexico, Kyrgyzstan và Brazil.

Mixue cho rằng việc đóng cửa các điểm bán kém hiệu quả là một phần trong chiến lược tối ưu vận hành, nhằm củng cố nền tảng tài chính và tạo tiền đề cho tăng trưởng dài hạn.

Tại Việt Nam, Mixue gia nhập thị trường từ năm 2018 và từng sở hữu 1.304 cửa hàng vào cuối tháng 9/2024. Hiện hãng đang chuyển sang mô hình cửa hàng lớn, hiện đại, ưu tiên vị trí đắc địa, đồng thời hoàn thiện hệ thống logistics chuỗi cung ứng lạnh đến các điểm bán.

Về quốc tế, Đông Nam Á tiếp tục là thị trường trọng điểm, trong khi Mixue chuẩn bị mở rộng tại Trung Á và châu Mỹ, đồng thời xây dựng chuỗi cung ứng tại địa phương để giảm chi phí và rủi ro vận chuyển.

Ngoài lĩnh vực đồ uống, Mixue cũng muốn khai thác thương mại hình ảnh linh vật “Vua Tuyết Thành” thông qua phim hoạt hình, truyện tranh, phim ảnh, đồ lưu niệm và các công viên giải trí mang thương hiệu riêng.