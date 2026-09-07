20 phút nghẹt thở đỡ đẻ cho sản phụ trên máy bay từ Đan Mạch về Việt Nam

Không phòng sinh, không bác sĩ sản khoa, ê-kíp “dã chiến” vẫn giúp em bé 1,3 kg chào đời an toàn sau khoảng 20 phút.

Sờ thấy đầu em bé khi máy bay còn cách Việt Nam khoảng 3 giờ

Khoảng 1h ngày 6/9, trên chuyến bay VN38 của Vietnam Airlines từ Copenhagen (Đan Mạch) về TP HCM, tiếp viên phát thông báo tìm nhân viên y tế để hỗ trợ một hành khách mang thai khoảng 30 tuần có dấu hiệu chuyển dạ sinh non. Thời điểm đó, máy bay còn khoảng 3 giờ mới hạ cánh.

BS Hồ Khánh Thành, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy, lập tức đến kiểm tra. Sản phụ khoảng 24-25 tuổi, là người Việt Nam, mang thai lần đầu.

Ban đầu, bác sĩ nghĩ sản phụ có thể quá lo lắng và có biểu hiện giống một cơn hoảng sợ. Tuy nhiên, khi kiểm tra, ông nhận thấy bụng sản phụ gò mạnh, đã chảy ối và có thể sờ thấy đầu em bé.

BS Hồ Khánh Thành - Ảnh BVCC

“Tôi xác định đây thực sự là tình huống chuyển dạ và cần phải xử trí ngay, không thể chờ thêm”, BS Thành chia sẻ. Với một trẻ sinh non, việc kéo dài thời gian chuyển dạ có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến hô hấp của trẻ.

Trên chuyến bay lúc đó còn có một bác sĩ, một điều dưỡng người nước ngoài cùng một bác sĩ chuyên khoa tim mạch và một bác sĩ nhi người Việt Nam. Không ai là bác sĩ sản khoa, nhưng tất cả cùng phối hợp trong phạm vi chuyên môn của mình.

Tổ bay đưa sản phụ đến khu vực khoang thương gia để có thêm không gian hỗ trợ. Sản phụ cũng rất bình tĩnh, hợp tác tốt với nhân viên y tế và còn hỗ trợ phiên dịch nhờ biết nhiều ngôn ngữ.

7 phút đón em bé trong điều kiện đặc biệt

Theo BS Thành, lần gần nhất ông trực tiếp đỡ sinh tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy đã khoảng 12 năm. Tuy nhiên, trong tình huống khẩn cấp, ông xác định không có nhiều thời gian để lo lắng mà phải tập trung vào việc hỗ trợ sản phụ sinh an toàn và chuẩn bị phương án cho những nguy cơ tiếp theo.

Sản phụ được hướng dẫn nín thở, rặn theo nhịp. Nhờ phối hợp tốt, em bé chào đời sau khoảng 6-7 phút kể từ khi bắt đầu đỡ sinh, nặng 1,3 kg. Bé khóc và thở tốt ngay sau sinh.

Không có đầy đủ thiết bị như tại bệnh viện, nhóm nhân viên y tế phải tận dụng những vật dụng sẵn có trên máy bay. Em bé được đặt da kề da trên ngực mẹ, đồng thời cắt áo của mẹ để hỗ trợ giữ ấm.

Do không có dụng cụ chuyên dụng để buộc dây rốn, nhóm sử dụng dây đeo khẩu trang còn nguyên trong gói vô trùng để thắt dây rốn rồi tiến hành cắt. Điều dưỡng cũng phối hợp lấy đường truyền và truyền dịch cho mẹ. Huyết áp sản phụ khi đó khoảng 110/70 mmHg.

Sau khi mẹ và bé tạm ổn định, một quyết định khác được đặt ra: tiếp tục bay về Việt Nam hay hạ cánh khẩn cấp ở sân bay gần hơn.

Sản phụ đẻ non trên máy bay khi từ Đan Mạch về Việt Nam - Ảnh minh họa BVCC

Theo BS Thành, máy bay khi đó còn hơn 2 giờ mới về đến Việt Nam. Trong khi đó, một em bé sinh non nặng 1,3 kg có thể cần được chăm sóc sơ sinh chuyên sâu.

Máy bay sau đó hạ cánh tại Myanmar. Trong lúc máy bay tiếp nhiên liệu để tiếp tục hành trình về Việt Nam, mẹ và em bé được đưa đến bệnh viện tại Myanmar để tiếp tục chăm sóc y tế.

"Điều đáng nhớ nhất không chỉ là một em bé chào đời trong hoàn cảnh đặc biệt, mà còn là sự bình tĩnh của sản phụ, sự phối hợp của tổ bay và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau của những người có mặt", BS Hồ Khánh Thành tâm sự.

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