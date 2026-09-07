GALLERY] Toyota Camry 2027 giá "mềm" hơn, hybrid sẽ là lựa chọn duy nhất

Toyota Camry 2027 tiếp tục được duy trì hệ truyền động hybrid trên toàn bộ phiên bản, trong khi giá bán tại Mỹ chỉ tăng nhẹ. Khởi điểm chỉ dưới 30.000 USD.
Toyota Camry 2027 tiếp tục được duy trì hệ truyền động hybrid trên toàn bộ phiên bản, trong khi giá bán tại Mỹ chỉ tăng nhẹ. Khởi điểm chỉ dưới 30.000 USD.
Thủ tướng Lê Minh Hưng àm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tại Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 tại thành phố Huế.
Land Rover Defender Wolf Series II ra đời nhằm giành hợp đồng mới của Bộ Quốc phòng Anh và hướng tới việc thay thế Defender Wolf nguyên bản.
So với "người anh em" Revuelto tiêu chuẩn vốn có giá niêm yết 53,955 tỷ đồng, mẫu siêu xe về Việt Nam Lamborghini Revuelto SV đắt hơn 6,16 tỷ đồng.
TP HCM dự kiến đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng cải tạo khu Ao Song Tân và sông Ông Lớn (phường Tân Thuận), giải tỏa hơn 1.600 hộ dân.
Mẫu xe điện siêu sang Rolls-Royce Spectre Series II sẽ bán ra tại Việt Nam với cả bản tiêu chuẩn và Black Badge với mức giá từ 18,888 tỷ đồng.
Larte Design vừa ra mắt bộ body kit bằng sợi carbon nguyên khối dành cho Lamborghini Urus SE. Đáng chú ý, bản độ này được chính phủ Đức công nhận hợp pháp.
Sau khi làm mẹ, Hàn Hằng – bà xã vlogger Huyme nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn, quyến rũ.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Opal Suchata cùng nhiều mỹ nhân xuất hiện trên thảm xanh chung kết Miss World 2026 - Hoa hậu Thế giới 2026.
Mẫu SUV mới của BYD có 8 phiên bản, đi kèm cả hệ truyền động thuần điện và hybrid cắm điện, giá từ 229.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 892 triệu đồng).
Kỷ niệm một thập kỷ với hơn 2 triệu xe bán ra trên toàn cầu, Toyota C-HR GR Sport 2027 được nâng cấp với sơn nhám, mâm 20 inch và công nghệ khung gầm mới.
Dù đã bán bộ sưu tập xế hộp để chuyển sang sưu tầm nghệ thuật, tay đua Lewis Hamilton vẫn không thể cưỡng lại việc sở hữu chiếc siêu xe Ferrari mơ ước của mình.
Mới đây, MC Mộng Linh gây chú ý với màn đọ dáng ngẫu hứng bên cặp đôi Harley-Davidson Dyna 2009 và Road King 2016 gắn sidecar tại một sự kiện tại Hưng Yên.
Jaecoo J5 là mẫu xe mới nhất của Omoda & Jaecoo vừa được ra mắt thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, trong đó bản động cơ thuần xăng có giá bán thấp nhất.
Nhan Phúc Vinh có nhiều dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất. Mới đây, anh công khai cầu hôn, dành những món quà giá trị cho Khả Ngân.
Lực lượng giao thông Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, phụ huynh nhằm đảm bảo an toàn giao thông trước khai giảng năm học mới.
Mẫu SUV cỡ nhỏ Honda WR-V 2026 được nâng cấp cả về thiết kế ngoại thất, trang bị tiện nghi với màn hình 10 inch mới, camera 360 độ, sạc không dây và an toàn.
Mẫu SUV điện hạng sang Range Rover Electric vừa chính thức ra mắt, thiết kế như xe xăng, chạy gần 600 km/lần sạc và có giá từ 138.000 USD (khoảng 3,6 tỷ đồng).
Phiên bản đặc biệt mới của dòng Rampage Rebel Ignition mang lớp sơn Pacific Blue, bộ tem trang trí đặc biệt lấy cảm hứng từ TRX và sức mạnh lên tới 272 mã lực.
Khả Ngân nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh sau thời gian kín tiếng chuyện tình cảm. Nữ diễn viên từng được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.
Ford Everest 2027 vừa ra mắt tại Philippines với bốn phiên bản, đáng chú ý là sự xuất hiện của bản Platinum sử dụng động cơ diesel V6 3.0L, mô-men xoắn 600 Nm.