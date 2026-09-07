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GALLERY] Toyota Camry 2027 giá "mềm" hơn, hybrid sẽ là lựa chọn duy nhất

Số hóa - Xe

GALLERY] Toyota Camry 2027 giá "mềm" hơn, hybrid sẽ là lựa chọn duy nhất

Toyota Camry 2027 tiếp tục được duy trì hệ truyền động hybrid trên toàn bộ phiên bản, trong khi giá bán tại Mỹ chỉ tăng nhẹ. Khởi điểm chỉ dưới 30.000 USD.

Nguyễn Anh
Hãng xe Toyota vừa công bố giá bán cho mẫu sedan Camry đời 2027 tại thị trường Mỹ. Đây là mẫu sedan bán chạy nhất tại quốc gia này và hiện cạnh tranh với các đối thủ như Honda Accord hay Hyundai Sonata.
Hãng xe Toyota vừa công bố giá bán cho mẫu sedan Camry đời 2027 tại thị trường Mỹ. Đây là mẫu sedan bán chạy nhất tại quốc gia này và hiện cạnh tranh với các đối thủ như Honda Accord hay Hyundai Sonata.
Thế hệ Camry hiện tại ra mắt từ đời 2025, đánh dấu lần đầu tiên Toyota trang bị hệ truyền động điện hóa cho toàn bộ các phiên bản. Việc loại bỏ động cơ xăng thuần túy không làm ảnh hưởng đáng kể đến sức hút của mẫu sedan khi Camry vẫn duy trì doanh số cao hơn nhiều đối thủ trong phân khúc.
Thế hệ Camry hiện tại ra mắt từ đời 2025, đánh dấu lần đầu tiên Toyota trang bị hệ truyền động điện hóa cho toàn bộ các phiên bản. Việc loại bỏ động cơ xăng thuần túy không làm ảnh hưởng đáng kể đến sức hút của mẫu sedan khi Camry vẫn duy trì doanh số cao hơn nhiều đối thủ trong phân khúc.
Sang đời 2027, Camry tiếp tục giữ nguyên cấu hình hybrid và không có thay đổi lớn về mặt cơ khí. Giá bán được điều chỉnh tăng nhẹ 100 USD, với bản LE tiêu chuẩn có giá từ 29.700 USD.
Sang đời 2027, Camry tiếp tục giữ nguyên cấu hình hybrid và không có thay đổi lớn về mặt cơ khí. Giá bán được điều chỉnh tăng nhẹ 100 USD, với bản LE tiêu chuẩn có giá từ 29.700 USD.
Các phiên bản tiếp theo gồm SE giá 32.200 USD, Nightshade Edition 33.200 USD, XLE 34.900 USD và XSE 36.100 USD. Khách hàng có thể lựa chọn hệ dẫn động bốn bánh với chi phí bổ sung 1.525 USD.
Các phiên bản tiếp theo gồm SE giá 32.200 USD, Nightshade Edition 33.200 USD, XLE 34.900 USD và XSE 36.100 USD. Khách hàng có thể lựa chọn hệ dẫn động bốn bánh với chi phí bổ sung 1.525 USD.
Toyota Camry 2027 sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 2.5L kết hợp mô-tơ điện. Với hệ dẫn động cầu trước, hệ thống cho công suất 225 mã lực. Trong khi đó, các phiên bản AWD đạt 232 mã lực.
Toyota Camry 2027 sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 2.5L kết hợp mô-tơ điện. Với hệ dẫn động cầu trước, hệ thống cho công suất 225 mã lực. Trong khi đó, các phiên bản AWD đạt 232 mã lực.
Khả năng tiết kiệm nhiên liệu tiếp tục là một trong những điểm mạnh của Camry. Phiên bản LE dẫn động cầu trước đạt mức tiêu thụ theo tiêu chuẩn EPA lần lượt 52 mpg trong đô thị, 49 mpg trên đường cao tốc và 51 mpg kết hợp.
Khả năng tiết kiệm nhiên liệu tiếp tục là một trong những điểm mạnh của Camry. Phiên bản LE dẫn động cầu trước đạt mức tiêu thụ theo tiêu chuẩn EPA lần lượt 52 mpg trong đô thị, 49 mpg trên đường cao tốc và 51 mpg kết hợp.
Ở chiều ngược lại, Camry XSE AWD là phiên bản tiêu thụ nhiên liệu nhiều nhất với các mức tương ứng 43/43/43 mpg. Về giá bán, Camry vẫn thấp hơn đáng kể so với Honda Accord Hybrid đời 2026, vốn có giá khởi điểm 33.795 USD.
Ở chiều ngược lại, Camry XSE AWD là phiên bản tiêu thụ nhiên liệu nhiều nhất với các mức tương ứng 43/43/43 mpg. Về giá bán, Camry vẫn thấp hơn đáng kể so với Honda Accord Hybrid đời 2026, vốn có giá khởi điểm 33.795 USD.
Tuy nhiên, Honda vẫn duy trì phiên bản Accord không hybrid với mức giá dưới 30.000 USD. Trong dải sản phẩm Camry 2027, phiên bản SE được đánh giá là lựa chọn cân bằng giữa giá bán và trang bị. So với bản LE, SE sở hữu diện mạo thể thao hơn nhờ bộ mâm hợp kim 18 inch thay cho loại 16 inch.
Tuy nhiên, Honda vẫn duy trì phiên bản Accord không hybrid với mức giá dưới 30.000 USD. Trong dải sản phẩm Camry 2027, phiên bản SE được đánh giá là lựa chọn cân bằng giữa giá bán và trang bị. So với bản LE, SE sở hữu diện mạo thể thao hơn nhờ bộ mâm hợp kim 18 inch thay cho loại 16 inch.
Toyota Camry 2027 thế hệ mới còn được trang bị lưới tản nhiệt thể thao màu đen, cánh gió sau đồng màu thân xe, bộ khuếch tán phía sau màu đen và hệ thống ống xả với hai đầu chụp mạ chrome.
Toyota Camry 2027 thế hệ mới còn được trang bị lưới tản nhiệt thể thao màu đen, cánh gió sau đồng màu thân xe, bộ khuếch tán phía sau màu đen và hệ thống ống xả với hai đầu chụp mạ chrome.
Khoang nội thất của mẫu xe sedan cỡ D này cũng được nâng cấp với vô-lăng và cần số bọc da, bàn đạp thể thao bằng nhôm cùng ghế bọc vật liệu SofTex thay cho ghế nỉ trên bản LE.
Khoang nội thất của mẫu xe sedan cỡ D này cũng được nâng cấp với vô-lăng và cần số bọc da, bàn đạp thể thao bằng nhôm cùng ghế bọc vật liệu SofTex thay cho ghế nỉ trên bản LE.
Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan Toyota Camry HEV mới.
Nguyễn Anh
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