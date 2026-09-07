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Sống Khỏe

Điều trị tủy răng, người bệnh đái tháo đường nhiễm trùng không há được miệng

Nhiễm trùng răng miệng ở người đái tháo đường có thể diễn biến nhanh, lan rộng, gây áp xe và viêm mô tế bào vùng mặt nếu không được xử trí đúng nguyên nhân.

Thúy Nga

Điều trị tủy nhưng nhiễm trùng tiếp tục tiến triển gây viêm mô tế bào

Bệnh nhân N.T.Y., 56 tuổi, có tiền sử đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp nhiều năm. Trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện sưng đau vùng răng hàm trên bên phải, đau âm ỉ kéo dài nhiều ngày.

Bệnh nhân đến một phòng khám tư và được chẩn đoán viêm tủy răng 15, sau đó được điều trị tủy răng 15.

Tuy nhiên, sau 3 ngày, tình trạng không cải thiện mà diễn biến nặng hơn. Vùng mặt phải sưng nề, đau nhiều, người bệnh hạn chế há ngậm miệng, gai sốt và mệt.

Bệnh nhân sau đó đến khám tại Phòng khám Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm mô tế bào vùng má phải do răng 14, 15 viêm quanh cuống, kèm đái tháo đường và tăng huyết áp. Người bệnh được chỉ định nhập viện điều trị.

Tại Liên khoa Mắt – Răng Hàm Mặt – Tai mũi họng, các bác sĩ hội chẩn và xây dựng phác đồ điều trị, trong đó tập trung kiểm soát đường huyết, huyết áp, tình trạng nhiễm trùng toàn thân và ổ nhiễm trùng tại chỗ.

Sau khi đánh giá nguyên nhân, bác sĩ Răng Hàm Mặt tiến hành trích rạch ổ áp xe, dẫn lưu khoảng 30 ml mủ trắng đục. Đồng thời, răng 14 và 15 được xác định là các răng nguyên nhân gây nhiễm trùng nên được nhổ bỏ.

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Đái tháo đường có thể khiến nhiễm trùng diễn biến phức tạp

BSCKII Trần Thị Nhật, Phó Trưởng Liên khoa Mắt – Răng Hàm Mặt – Tai mũi họng cho biết, ở người bệnh đái tháo đường, đặc biệt khi đường huyết kiểm soát chưa tốt, nguy cơ nhiễm trùng và diễn biến nặng có thể cao hơn so với người bình thường.

Vì vậy, khi xuất hiện nhiễm trùng răng miệng, người bệnh cần được điều trị sớm, đúng chuyên môn, đồng thời kiểm soát đường huyết, huyết áp và tình trạng nhiễm trùng.

“Trường hợp người bệnh N.T.Y. là một ví dụ cho thấy bệnh lý răng miệng và bệnh mạn tính có mối liên quan chặt chẽ, cần được phối hợp điều trị thay vì chỉ xử lý đơn thuần ổ nhiễm trùng tại răng”, BS.CKII Trần Thị Nhật cho biết.

Sau khoảng 1 tuần điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Mặt hết sưng nề, hết đau, há ngậm miệng bình thường, không còn đau răng, ăn uống tốt và tình trạng toàn thân ổn định.

Người bệnh được hẹn tái khám sau 2 tuần để làm phục hình răng giả tại Phòng khám Răng Hàm Mặt, nhằm khôi phục chức năng ăn nhai sau điều trị.

ThS.BS Giáp Thị Thùy Liên, Phó Trưởng Liên khoa Mắt – Răng Hàm Mặt – Tai mũi họng nhấn mạnh, nhiễm trùng răng miệng ở người có bệnh lý nền như đái tháo đường cần được đánh giá và xử trí toàn diện.

“Việc điều trị đúng nguyên nhân, đúng thời điểm và phối hợp liên chuyên khoa giúp kiểm soát nhiễm trùng, hạn chế biến chứng và tạo điều kiện phục hồi tốt cho người bệnh”, THS.BS Giáp Thị Thùy Liên cho biết.

Trường hợp trên cũng cho thấy một ổ nhiễm trùng răng miệng không nên xem nhẹ, đặc biệt ở người mắc các bệnh mạn tính.

Khi đau răng kéo dài, sưng lợi, sưng vùng mặt, đau tăng dần, sốt, khó há miệng, mệt nhiều hoặc ăn uống khó khăn, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa Răng Hàm Mặt để được đánh giá.

Người bệnh đái tháo đường cần thông báo đầy đủ bệnh nền và các thuốc đang sử dụng cho bác sĩ. Việc kiểm soát đường huyết, huyết áp và điều trị ổ nhiễm trùng cần được thực hiện đồng thời, thay vì chỉ tập trung xử lý triệu chứng tại răng.

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#Nhiễm trùng răng miệng #Đái tháo đường #Viêm mô tế bào mặt #Điều trị răng nhiễm trùng #Kiểm soát đường huyết

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