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Xã hội

Tuần tra suốt đêm, CSGT xử hàng loạt vi phạm nồng độ cồn

Lực lượng CSGT Đội Rạch Chiếc tuần tra các tuyến đường trọng điểm liên phường đến giữa đêm về sáng, phát hiện gần 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đăng Lê

Rạng sáng nay 7/9, chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT – PC08, Công an TP HCM) cho biết, đơn vị vừa thực hiện kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các phường thuộc Đội đảm trách gồm: Linh Xuân, Đông Hoà, Tam Bình, Dĩ An…

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CSGT Đội Rạch Chiếc tuần tra suốt ngày đêm các tuyến đường trọng điểm liên phường thuộc những địa bàn Đội đảm trách.
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Chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc khẳng định "xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

“Đây là các địa phương có hàng loạt tuyến đường giáp ranh, đường huyết mạch, phương tiện đông đúc và phức tạp về trật tự ATGT như QL1K (nay là đường Hoàng Cầm), QL1, đường số 5 (đường Bà Giang), số 8 và số 9. Các tổ công tác được bố trí linh hoạt tại nhiều vị trí, nhiều khung giờ; kết hợp kiểm soát công khai với tuần tra lưu động, tập trung vào những khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm. Quá trình kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo an toàn, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội Rạch Chiếc cho biết.

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Gần 40 trường hợp người lái xe bị phát hiện có nồng độ cồn...

Lúc 0h cùng ngày, có mặt trực tiếp chỉ đạo tổ công tác tại điểm kiểm tra nồng độ cồn đường Hoàng Cầm (QL1K cũ) – đường số 5 (đường Bà Giang), Trung tá Tâm thông tin nhanh, từ trưa đến khuya nay, nhiều tổ CSGT tuần tra các tuyến đường trọng điểm đã phát hiện, lập biên bản xử lý 39 trường hợp sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện (38 xe máy, 1 ôtô). Thậm chí có trường hợp người vi phạm nồng độ rất cao nhưng vẫn liều lĩnh chạy xe máy chở theo con nhỏ.

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Thậm chí có trường hợp người vi phạm nồng độ rất cao nhưng vẫn liều lĩnh chạy xe máy chở theo con nhỏ.

“Thời gian tới, Đội CSGT Rạch Chiếc tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường kiểm tra đột xuất trên các tuyến đường, địa bàn và khung giờ trọng điểm. CSGT kiên quyết xử lý nghiêm hành vi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và bảo đảm bình yên trên mọi tuyến đường”, Trung tá Tâm thông tin.

Video CSGT Đội Rạch Chiếc phát hiện người vi phạm nồng độ cồn chở theo con nhỏ.
#CSGT #nồng độ cồn

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