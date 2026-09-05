Tổng thống Trump nói cuộc xung đột với Iran là 'chuyện nhỏ'

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 4/9 gọi cuộc xung đột với Iran chỉ là "chuyện nhỏ", đồng thời bảo vệ quan điểm của Phó Tổng thống JD Vance cho rằng xung đột giữa Mỹ và Iran không phải là một cuộc "chiến tranh".

Khi được hỏi trong cuộc trao đổi tại Phòng Bầu dục về những bình luận của ông Vance đưa ra một ngày trước đó, Tổng thống Trump nói rằng các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran hiện nay "không liên tục" và "nhiều người không gọi đó là chiến tranh".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

“Tôi hiểu những gì ông ấy (Phó Tổng thống Vance) nói. Tôi gọi đó là xung đột quân sự. Nó không phải là vấn đề lớn”, ông Trump nói.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên hôm 4/9, ông Trump nói thêm rằng số người Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Iran tương đối thấp hơn so với một số cuộc chiến gần đây khác của Mỹ.

Khi phóng viên hỏi về việc mô tả cuộc xung đột (Mỹ - Iran) chỉ là "chuyện nhỏ" trong khi 18 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng, Tổng thống Trump đáp lại rằng cuộc xung đột đã dẫn đến việc làm suy yếu chương trình hạt nhân của Iran.

“Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân vì nếu họ có thì có lẽ các bạn đã không đứng ở đây rồi”, ông Trump nói.

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