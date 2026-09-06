Cần Thơ: Gói tư vấn giám sát hơn 1,9 tỷ đồng tiết kiệm 21,54%

Công ty Thịnh Phát trúng gói thầu giám sát 1,5 tỷ tại Ban QLDA phường Cái Răng, tiết kiệm 21,54% sau khi đối thủ duy nhất dừng bước từ vòng đánh giá kỹ thuật

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động lựa chọn nhà thầu tại TP Cần Thơ vừa ghi nhận kết quả đối với Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Trâm và Huỳnh Thị Nở.

Gói thầu có số thông báo mời thầu E-TBMT IB2600252716-01, được đăng tải lúc 14h46 ngày 14/7/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cái Răng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 360 ngày.

Gói thầu giảm hơn 411 triệu đồng so với dự toán

Theo hồ sơ, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 48/QĐ-BQLDAKVCR ngày 23/12/2025 do ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cái Răng ký. Giá gói thầu được xác định ban đầu là 1.875.159.330 đồng.

Sau quá trình kiện toàn và sắp xếp nhiệm vụ chủ đầu tư theo các quyết định của cấp có thẩm quyền, ngày 14/7/2026, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cái Răng - Trần Tiến Đạt ký Quyết định số 31/QĐ-BQLDA phê duyệt điều chỉnh E-HSMT.

Tại thời điểm mở thầu, giá dự toán gói thầu được xác định là 1.911.757.745 đồng.

Biên bản mở thầu E-HSĐXKT hoàn thành lúc 9h03 ngày 25/7/2026 ghi nhận có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, gồm Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thịnh Phát (Công ty Thịnh Phát) và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng PCF (Công ty PCF).

Theo Báo cáo đánh giá số 4.8/BCĐG.2026 ngày 4/8/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Ngô Hùng, Công ty PCF (mã số thuế 2200567745) đạt 81,2 điểm kỹ thuật, không đạt mức điểm tối thiểu theo yêu cầu của E-HSMT.

Trong khi đó, Công ty Thịnh Phát đạt 96,6 điểm kỹ thuật và là nhà thầu đáp ứng yêu cầu để được mở hồ sơ đề xuất tài chính.

Sau khi hoàn tất đánh giá tài chính và có Báo cáo thẩm định số 41/BCTĐKQ.2026 ngày 17/8/2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ TPP, ngày 24/8/2026, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cái Răng Trần Tiến Đạt ký Quyết định số 171/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định, Công ty Thịnh Phát được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá trúng thầu 1.500.000.000 đồng. So với giá dự toán 1.911.757.745 đồng, giá trúng thầu giảm 411.757.745 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 21,54% cho ngân sách nhà nước.

Nguồn: MSC

Công ty PCF không đáp ứng một số tiêu chí kỹ thuật

Theo Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT số 4.8/BCĐG.2026, hồ sơ của Công ty PCF được đánh giá chưa đáp ứng một số tiêu chí tại E-HSMT liên quan đến kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự và nhân sự chủ chốt.

Đối với tiêu chí kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, Công ty PCF xuất trình 4 hợp đồng để chứng minh năng lực. Tuy nhiên, Tổ chuyên gia đánh giá 3 hợp đồng chưa đáp ứng yêu cầu.

Các hợp đồng gồm Hợp đồng số 50/HĐTV-BQLDA2 ngày 8/11/2022 và Hợp đồng số 12/HĐ-TVGS ngày 12/12/2024 thuộc dự án Xây dựng mới 4 cầu (Lắc Bưng, So Đũa, Khánh Hòa, An Nô trên đường Tỉnh 935); cùng Hợp đồng số 41/HĐTV-BQLDA2 ngày 5/9/2022 thuộc dự án Xây dựng mới cầu Khém Sâu tại huyện Cù Lao Dung.

Theo hồ sơ đánh giá, các hợp đồng trên kèm các quyết định phê duyệt dự án của UBND tỉnh Sóc Trăng cũ, gồm Quyết định số 3058/QĐ-UBND và Quyết định số 3084/QĐ-UBND. Hồ sơ thể hiện công trình giao thông cấp IV hoặc cấp III nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT về các hạng mục phụ trợ tích hợp như cấp nước, phòng cháy chữa cháy (PCCC) và chiếu sáng.

Về nhân sự chủ chốt, chuyên gia giám sát phần cấp thoát nước Châu Minh Tuấn được đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu do tài liệu kèm theo chưa chứng minh được kinh nghiệm giám sát cấp hoặc thoát nước công trình giao thông từ cấp III trở lên theo Mục 4.4.2 của E-HSMT.

Văn bản xác nhận của Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng trong hồ sơ thể hiện nhân sự này từng làm cán bộ giám sát cầu cấp IV.

Đối với cán bộ giám sát phần PCCC Lương Quí Hưng, hồ sơ cũng được đánh giá chưa đáp ứng tiêu chuẩn về kinh nghiệm giám sát công trình giao thông từ hạng III trở lên theo quy định tại Mục 4.6.2 của E-HSMT.

Nhà thầu trúng thầu từng tham gia 145 gói thầu

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thịnh Phát, mã số thuế 1801258901, có trụ sở tại số 34/13 Phạm Hữu Lầu, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ. Ông Nguyễn Hữu Minh là Giám đốc, đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 4/2012 và có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực giám sát công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật và thiết kế công trình.

Theo dữ liệu đấu thầu, Công ty Thịnh Phát từng tham gia 145 gói thầu, trong đó trúng 95 gói, trượt 49 gói và có 1 gói chưa có kết quả.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả phần tham gia trong liên danh, đạt hơn 26,18 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt hơn 24,02 tỷ đồng.

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp được ghi nhận ở mức 79,46%.

Chuyên gia lưu ý yêu cầu về tính cạnh tranh

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM cho biết, căn cứ khoản 3 Điều 31 và Điều 60 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, cùng quy định tại Điều 42 và Điều 69 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, đối với phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, việc mở thầu và đánh giá hồ sơ kỹ thuật được thực hiện độc lập với hồ sơ tài chính.

Theo quy định, hồ sơ dự thầu chỉ được mở hồ sơ đề xuất tài chính khi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và đạt mức điểm tối thiểu theo thang điểm được quy định trong E-HSMT.

Đối với trường hợp của Công ty PCF, việc đánh giá hồ sơ không đạt yêu cầu kỹ thuật được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí về hợp đồng tương tự và nhân sự chủ chốt đã được quy định trong E-HSMT.

Khi hồ sơ không đạt yêu cầu kỹ thuật, hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu không được mở để đánh giá; việc đánh giá tài chính được thực hiện đối với nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo trình tự của hồ sơ mời thầu và quy định pháp luật.

Ở góc độ thực tiễn, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, bên cạnh việc đánh giá hồ sơ theo các tiêu chí đã được phê duyệt, chủ đầu tư cần chú trọng nguyên tắc bảo đảm tính cạnh tranh rộng rãi theo khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu và Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Theo chuyên gia này, đối với các công trình đường giao thông đô thị, khi xây dựng E-HSMT, những yêu cầu đồng thời về cấp nước, PCCC và chiếu sáng cần được xác định phù hợp với thiết kế, dự toán được duyệt và phạm vi công việc thực tế của gói thầu.

Việc xây dựng tiêu chí cần bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu về chất lượng, năng lực thực hiện, vừa tạo điều kiện để các nhà thầu có kinh nghiệm phù hợp có cơ hội tham gia.

Về kết quả tài chính, ông Nguyễn Quốc Vũ đánh giá mức giảm giá 21,54%, tương đương hơn 411,7 triệu đồng, là kết quả đáng ghi nhận đối với một gói thầu tư vấn giám sát, góp phần tiết kiệm nguồn vốn ngân sách.

Kết quả này cũng được đặt trong định hướng nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu và thực hành tiết kiệm trong đầu tư công, theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu và Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 5/5/2026 của Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm trong các dự án đầu tư công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.