Bé trai 4 tuổi sốt 40 độ C liên tục, phát hiện nhiễm Adenovirus

Sốt tới 40 độ C kéo dài nhiều ngày, bé trai 4 tuổi được xác định nhiễm Adenovirus, may mắn chưa có tổn thương phổi.

Sốt cao liên tục do Adenovirus dễ gây viêm phế quản phổi

Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi N.P.L., 4 tuổi, ở Ninh Bình, nhập viện sau 2 ngày sốt cao liên tục.

Theo gia đình, trẻ đột ngột sốt cao, có thời điểm lên tới 40 độ C. Dù được sử dụng paracetamol để hạ sốt, chưa đến 4 giờ sau trẻ lại sốt cao trở lại. Trẻ đồng thời sưng đau họng, ăn uống rất kém, nôn 2 lần và ho ít.

Kết quả xét nghiệm xác định trẻ dương tính với Adenovirus. Khi thăm khám, trẻ sốt cao, mệt nhiều, họng đỏ, hai amidan sưng to, xuất hiện giả mạc hai bên. Do đau họng, trẻ ăn uống rất kém.

Bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm Adenovirus, biểu hiện chủ yếu ở đường hô hấp trên.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

BS Nguyễn Thành Lê, Phó Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, Adenovirus có thể gây sốt cao 39-40 độ C và sốt kéo dài nhiều ngày hơn so với một số virus khác. Ở một số trẻ, nhiễm virus có thể tiến triển xuống đường hô hấp dưới, gây viêm phế quản phổi.

Khi đó, trẻ có thể xuất hiện các biểu hiện như ho tăng dần, thở nhanh, khó thở, co kéo lồng ngực, giảm oxy máu, thậm chí viêm phổi nặng và suy hô hấp.

Sốt cao kéo dài kèm ăn uống kém hoặc nôn cũng khiến trẻ có nguy cơ mất nước, mệt nhiều. Ở trẻ nhỏ, sốt cao có thể làm tăng nguy cơ co giật do sốt.

Không chỉ nhìn vào con số nhiệt độ

BS Nguyễn Thành Lê cho biết, bệnh nhi được đưa đến bệnh viện tương đối sớm, khi bệnh mới ở ngày thứ 2. Mặc dù sốt cao liên tục, có thời điểm lên tới 40 độ C, nhưng tại thời điểm thăm khám, các xét nghiệm chưa ghi nhận dấu hiệu tổn thương nặng.

CRP chỉ tăng nhẹ, X-quang chưa phát hiện tổn thương tại phổi. Các bác sĩ tập trung điều trị hạ sốt, bù dịch, chăm sóc hỗ trợ và theo dõi sát diễn biến, đặc biệt là những dấu hiệu gợi ý bệnh tiến triển xuống đường hô hấp dưới.

Sau 5 ngày điều trị, trẻ bắt đầu hết sốt. Tình trạng sưng đau họng, amidan cải thiện, khả năng ăn uống tốt dần. Sau hai ngày liên tiếp không còn sốt, đến ngày thứ 7, sức khỏe ổn định và trẻ được xuất viện.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

BS Lê lưu ý, không nên chỉ dựa vào mức độ sốt để đánh giá bệnh nặng hay nhẹ. Trẻ sốt 39-40 độ C nhưng vẫn tỉnh táo, uống được và không khó thở sẽ khác với trẻ li bì, bỏ ăn uống, thở nhanh, co kéo lồng ngực hoặc giảm oxy máu.

Vì vậy, khi chăm sóc trẻ mắc Adenovirus, cha mẹ cần theo dõi đồng thời nhiệt độ, tình trạng toàn thân, khả năng ăn uống và đặc biệt là nhịp thở, dấu hiệu khó thở.

Adenovirus có khả năng lây truyền qua dịch tiết đường hô hấp, tiếp xúc trực tiếp, bàn tay, đồ dùng và các bề mặt nhiễm virus. Rửa tay thường xuyên, vệ sinh đồ dùng và hạn chế dùng chung vật dụng cá nhân là những biện pháp giúp hạn chế lây nhiễm.

Khi trẻ mắc bệnh, cần cho trẻ nghỉ ngơi, uống đủ nước, theo dõi nhiệt độ và sử dụng thuốc hạ sốt đúng liều theo hướng dẫn. Cha mẹ không nên tự ý sử dụng kháng sinh hoặc phối hợp nhiều loại thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Nếu trẻ sốt cao liên tục, khó kiểm soát; li bì hoặc khó đánh thức; mệt nhiều; bỏ ăn uống hoặc không uống được; nôn nhiều, tiểu ít, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Đặc biệt, khi trẻ xuất hiện thở nhanh, khó thở, co kéo lồng ngực, tím tái, co giật hoặc các biểu hiện bất thường khác, cần đưa trẻ đi khám ngay để được đánh giá và xử trí kịp thời.

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