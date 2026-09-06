Đấu thầu tại phường Hàng Gòn: Công ty Lê Huy Hùng trúng gói xây lắp hơn 5 tỷ

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/08/2026, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Hàng Gòn (TP Đồng Nai) - Nguyễn Thúy Phượng đã ký Quyết định số 79/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc công trình Đường nội bộ KP Cẩm Tân, tại phường Hàng Gòn. Dự án có tổng mức đầu tư 6.429.862.000 đồng, sử dụng nguồn ngân sách TP Đồng Nai bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường, do Chủ tịch UBND phường Hàng Gòn - Hoàng Trọng Phương phê duyệt tại Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 21/07/2026.

Cạnh tranh thực chất, tiết kiệm hơn 561 triệu đồng cho ngân sách

Công trình Đường nội bộ KP Cẩm Tân có chiều dài toàn tuyến 5.518 mét, thiết kế mặt đường bê tông nhựa nóng C12.5 nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới giao thông liên khu vực. Trong cơ cấu dự án, Gói thầu số 05 (xây lắp) là hạng mục quan trọng nhất với giá gói thầu được phê duyệt là 5.612.531.877 đồng. Gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, áp dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 150 ngày. Công tác lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty TNHH Thương mại Thiết kế Xây dựng Hoàng Phát thực hiện; đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Gia Khánh.

Biên bản mở thầu ngày 12/08/2026 ghi nhận sự tham gia của 3 nhà thầu độc lập: Công ty TNHH Một thành viên Lê Huy Hùng dự thầu với giá 5.051.278.686 đồng; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Lộc dự thầu với giá 5.188.347.432 đồng; Công ty TNHH Phú Cao dự thầu với giá 5.368.098.111 đồng. Cả 3 đơn vị đều không nộp thư giảm giá kèm theo đơn dự thầu.

Quá trình đánh giá hồ sơ cho thấy sự sàng lọc cụ thể về năng lực thực tế. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Lộc bị loại tại bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm do không cung cấp tài liệu giải trình, làm rõ về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công theo yêu cầu tại Công văn số 13/2026/YCLR-HP ngày 18/08/2026 của tổ chuyên gia. Hai nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Một thành viên Lê Huy Hùng và Công ty TNHH Phú Cao đều vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật.

Tại bước đánh giá tài chính theo phương pháp giá thấp nhất, hồ sơ của Công ty TNHH Một thành viên Lê Huy Hùng được xếp hạng 1 nhờ đưa ra mức giá dự thầu cạnh tranh nhất. Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 28/2026/BCĐG-HP ngày 25/08/2026 và Báo cáo thẩm định số 08/2026/BCTĐ-GK ngày 27/08/2026, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Hàng Gòn đã phê duyệt cho Công ty TNHH Một thành viên Lê Huy Hùng trúng thầu với giá 5.051.278.686 đồng. So với giá gói thầu tiết kiệm 561.253.191 đồng, tương ứng 10%.

Quyết định số 79/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Một thành viên Lê Huy Hùng được thành lập ngày 12/01/2015, có địa chỉ trụ sở tại số 140, đường Suối Chồn Bàu Cối, tổ 1, khu phố Suối Chồn, phường Bảo Vinh, TP Đồng Nai.

Thống kê hoạt động đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp mới chỉ tham gia 2 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đều trúng cả 2 gói (đạt tỷ lệ 100%) với tư cách nhà thầu độc lập, tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 10,89 tỷ đồng. Toàn bộ các gói thầu mà doanh nghiệp tham gia đều diễn ra tại địa bàn phường Hàng Gòn.

Trước khi trúng gói thầu đường nội bộ KP Cẩm Tân, vào khoảng giữa tháng 7/2026, Công ty TNHH Một thành viên Lê Huy Hùng đã được Văn phòng HĐND và UBND phường Hàng Gòn phê duyệt trúng Gói thầu số 05: Thi công xây dựng với giá 5.843.021.686 đồng. Đến ngày 28/08/2026, doanh nghiệp tiếp tục ghi danh tại Gói thầu số 05 nêu trên do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Hàng Gòn làm chủ đầu tư.

Góc nhìn chuyên gia và bài toán chất lượng khi giảm giá sâu

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, việc một gói thầu xây lắp quy mô hơn 5 tỷ đồng thu hút được 3 nhà thầu độc lập tham gia dự thầu qua mạng là chỉ dấu rất tích cực của hoạt động đấu thầu rộng rãi, thể hiện tính cạnh tranh, công khai và minh bạch. Mức giảm giá xấp xỉ 10% giá gói thầu đã chứng minh hiệu quả tối ưu hóa nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước, phù hợp với định hướng quản lý chi phí đầu tư công.

Dưới góc độ chuyên môn về quản lý dự án xây dựng, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, khi nhà thầu chào giá giảm sâu tới 10% trong loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 150 ngày, trách nhiệm kiểm soát chất lượng của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát càng phải được nâng cao.

Đối chiếu tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026, việc thực hành tiết kiệm trong đầu tư công luôn phải đi liền với yêu cầu bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và tiến độ công trình. Chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ nguồn vật liệu đầu vào, quy trình thi công thảm bê tông nhựa nóng C12.5 và công tác nghiệm thu khối lượng thực tế, bảo đảm việc tiết giảm chi phí không làm ảnh hưởng đến độ bền vững và an toàn của công trình hạ tầng giao thông.