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Bạn đọc - Phản biện

Cường Thuận IDICO trúng gói thầu 13,87 tỷ đồng tại phường Trảng Dài

Tại phường Trảng Dài, Cường Thuận IDICO trúng gói thầu xây lắp hơn 13,8 tỷ đồng khi là nhà thầu duy nhất dự thầu, mức tiết kiệm ngân sách khoảng 16 triệu đồng.

Đông Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 24/08/2026, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Trảng Dài (TP Đồng Nai) Huỳnh Văn Thiệt đã ký ban hành Quyết định số 148/QĐ-DVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07 (xây lắp) bao gồm đảm bảo an toàn giao thông, thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước đường Khu phố 4 (giai đoạn 1) đoạn từ trường mầm non Ngọc Hoàng đến ngã ba chợ Thanh Hóa.

Theo quyết định phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO với giá trúng thầu 13.857.734.899 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt là 13.873.830.972 đồng, ngân sách nhà nước tiết kiệm được 16.096.073 đồng, đạt tỷ lệ xấp xỉ 0,12%. Hợp đồng được ký kết theo hình thức trọn gói, thời gian thực hiện gói thầu trong vòng 90 ngày.

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Quyết định số 148/QĐ-DVTH. (Nguồn MSC)

Vắng bóng cạnh tranh tại gói thầu xây lắp cấp phường

Gói thầu số 07 sử dụng nguồn vốn từ ngân sách phường, được Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Trảng Dài tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thông báo mời thầu mang mã số E-TBMT IB2600379987-00 được đăng tải công khai từ ngày 22/07/2026. Đến thời điểm hoàn thành mở thầu vào sáng 31/07/2026, biên bản mở thầu ghi nhận duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

Do chỉ có duy nhất một đơn vị tham gia, theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính, bên mời thầu không thực hiện xếp hạng nhà thầu mà tiến hành đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất. Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 47/BCĐG-KG lập ngày 17/08/2026, Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Giang kết luận hồ sơ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO đạt tất cả các bước về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính.

Đáng chú ý, trong quá trình đánh giá, chủ đầu tư đã ban hành Công văn số 49/DVTH ngày 12/08/2026 để yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu. Sau khi nhận văn bản giải trình và tài liệu bổ sung của nhà thầu vào ngày 15/08/2026, Tổ chuyên gia đã thống nhất đề nghị xét trúng thầu cho doanh nghiệp này. Kết quả này sau đó được Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Minh Nghĩa thẩm định thông qua Báo cáo thẩm định số 41/BCTĐ-MN ngày 24/08/2026 trước khi chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt.

Năng lực nhà thầu và bài toán hiệu quả kinh tế

Theo cơ sở dữ liệu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO có mã số thuế 3600459834, đặt trụ sở tại số 168, khu phố 11, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai.

Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy, Cường Thuận IDICO là tên tuổi quen thuộc trong lĩnh vực hạ tầng tại địa phương. Doanh nghiệp đã tham gia 28 gói thầu, trúng 23 gói với tổng giá trị trúng thầu lên tới khoảng 5.670.338.226.579 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt khoảng 877.693.841.194 đồng và vai trò liên danh đạt khoảng 4.792.644.385.385 đồng.

Bình luận về tính cạnh tranh tại gói thầu này, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), pháp luật về đấu thầu hiện hành không cấm việc chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu ở hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên, việc một dự án hạ tầng giao thông cơ sở có quy mô gần 14 tỷ đồng mà chỉ thu hút vỏn vẹn một nhà thầu nộp hồ sơ đã phần nào làm giảm đi tính cạnh tranh thực chất của phương thức đấu thầu rộng rãi.

Dưới góc độ hiệu quả đầu tư công, theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 0,12% tại gói thầu số 07 là con số khiêm tốn. Trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 và Bộ Tài chính ban hành Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 yêu cầu tăng cường hiệu quả, thực hành tiết kiệm, tối ưu hóa việc sử dụng ngân sách nhà nước, các chủ đầu tư cần nâng cao chất lượng lập hồ sơ mời thầu, khảo sát thị trường kỹ lưỡng để thu hút nhiều nguồn lực xã hội tham gia, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp cơ sở.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ THẦU KHI CHỈ CÓ MỘT NHÀ THẦU THAM DỰ

Pháp luật về đấu thầu hiện hành đã có những quy định cụ thể nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong việc sử dụng ngân sách nhà nước.

Tại Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định rõ: Hồ sơ mời thầu không được nêu điều kiện dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Bên cạnh đó, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn và rút ngắn thủ tục hành chính khi xử lý tình huống chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ, Khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá), điểm tổng hợp (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá), không cần xác định ưu đãi, không cần xếp hạng nhà thầu".

Về yêu cầu tiết kiệm và tối ưu hóa chi phí đầu tư công, ngày 05/05/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5557/BTC-QLĐT quán triệt thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường kỷ cương, rà soát công tác lập giá gói thầu và đẩy mạnh các giải pháp quản lý thực hiện hợp đồng. Đồng thời, văn bản khuyến khích chủ đầu tư thương thảo, vận động nhà thầu áp dụng cải tiến công nghệ để giảm chi phí, nâng cao tỷ lệ tiết kiệm ngân sách trong hoạt động mua sắm công.

#Gói thầu xây lắp #Cường Thuận IDICO #Chỉ định thầu #Hiệu quả đầu tư #Luật đấu thầu

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