Hoàng Hưng trúng thầu nâng cấp Trường mầm non Hoa Mai hơn 8,4 tỷ tại Lộc Tấn

Tại xã Lộc Tấn, Công ty Hoàng Hưng một mình dự và trúng gói cải tạo Trường mầm non Hoa Mai hơn 8,4 tỷ đồng, ngân sách nhà nước tiết kiệm khoảng 123 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 27/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Lộc Tấn (TP Đồng Nai) Cao Thành Giang đã ký Quyết định số 37/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trường Mẫu giáo Hoa Mai.

Theo quyết định phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Hoàng Hưng với giá trúng thầu 8.492.788.659 đồng. Cơ cấu giá trúng thầu bao gồm chi phí xây dựng 8.082.508.108 đồng và chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh 410.280.551 đồng (chỉ sử dụng khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận).

So với giá gói thầu được phê duyệt là 8.615.891.566 đồng (gồm chi phí thi công xây dựng 8.205.611.015 đồng và chi phí dự phòng phát sinh 410.280.551 đồng), tiết kiệm 123.102.907 đồng, tương ứng 1,43%. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói, thời gian thực hiện gói thầu trong vòng 100 ngày.

Quyết định số 37/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Vắng bóng đối thủ tại gói thầu chào hàng cạnh tranh

Dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trường Mẫu giáo Hoa Mai được Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn Nguyễn Mạnh Dũng ký quyết định phê duyệt tại Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 05/08/2026 với tổng mức đầu tư 11.159.484.793 đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn chi thường xuyên ngân sách xã giao tại Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 14/07/2026 của UBND xã Lộc Tấn (thuộc Đề án theo Quyết định số 3344/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai, nay là TP Đồng Nai). Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của dự án sau đó được Trưởng phòng Kinh tế xã Lộc Tấn phê duyệt tại Quyết định số 31/QĐ-PKT ngày 06/08/2026.

Gói thầu thi công xây dựng có mã E-TBMT IB2600436230, được Phòng Kinh tế xã Lộc Tấn phát hành E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 10/08/2026 theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Quyết định phê duyệt E-HSMT số 33/QĐ-PKT được ký cùng ngày bởi Trưởng phòng Kinh tế Cao Thành Giang trên cơ sở đề nghị của đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Đấu thầu Đồng Nai (Tờ trình số 56/TTr-ĐN ngày 08/08/2026).

Đến thời điểm hoàn thành mở thầu vào lúc 09 giờ 17 phút ngày 19/08/2026, hệ thống ghi nhận chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Hoàng Hưng. Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 31/BC-ĐN lập ngày 20/08/2026, Tổ chuyên gia gồm ba thành viên do ông Phan Nhật Tiến làm Tổ trưởng đã đánh giá hồ sơ của doanh nghiệp này đạt toàn diện các bước về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật mà không cần phải thực hiện bước làm rõ hay bổ sung tài liệu. Trên cơ sở tờ trình đề nghị của Ban Điều hành dự án thuộc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kona Cons (Tờ trình số 07/TTr-BĐHDA.HM ngày 27/08/2026), chủ đầu tư đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu cho đơn vị tham gia duy nhất.

Bài toán tối ưu hóa chi phí

Theo dữ liệu trích xuất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Hoàng Hưng mang mã số thuế 3801087544, có trụ sở tại tổ 1, khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp thành lập vào tháng 11/2014.

Doanh nghiệp xây dựng này là gương mặt quen thuộc trong hoạt động đấu thầu đầu tư công tại khu vực Đông Nam Bộ. Tính đến thời điểm tham gia gói thầu trên, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Hoàng Hưng đã tham gia 139 gói thầu và trúng tới 117 gói, chỉ trượt 22 gói, với tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 181.177.790.767 đồng.

Đáng chú ý, địa bàn TP Đồng Nai là thị trường trọng điểm của đơn vị khi góp mặt tại 128 gói thầu và trúng 107 gói thầu. Riêng tại địa bàn xã Lộc Tấn, đầu năm 2026, nhà thầu Hoàng Hưng cũng từng được UBND xã Lộc Tấn lựa chọn trúng gói thầu Thi công xây dựng + thiết bị với giá trúng thầu 9.704.561.759 đồng.

Bình luận về tính cạnh tranh trong tình huống này, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng quy định tại Điều 24 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Điều 81 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP dành cho các gói thầu xây lắp công trình đơn giản nhằm rút ngắn quy trình, tối giản thủ tục và thúc đẩy các nhà thầu cạnh tranh trực tiếp về giá. Việc chỉ có một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu không trái quy định, song về bản chất đã loại bỏ yếu tố so kè giá cả trên thị trường tự do, khiến tính cạnh tranh thực chất của hình thức chào hàng cạnh tranh chưa được phát huy đầy đủ.

Dưới góc độ quản lý kinh tế và sử dụng ngân sách cơ sở, theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 đã quán triệt rất rõ yêu cầu siết chặt kỷ cương, thực hành tiết kiệm và nâng cao chất lượng lập dự toán, giá gói thầu tại các dự án đầu tư công. Đối với các dự án trường học vùng biên giới sử dụng vốn chi thường xuyên ngân sách cấp xã, chủ đầu tư cần chủ động nâng cao chất lượng hồ sơ mời thầu, khảo sát thị trường sâu rộng nhằm thu hút nhiều đơn vị tham gia chào giá, từ đó nâng cao tỷ lệ cắt giảm chi phí và tối ưu hóa hiệu quả đồng vốn nhà nước.