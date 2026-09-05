Phường Chánh Hiệp: Gói xây dựng trạm trung chuyển rác thuộc về Long Gia Bảo

Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng trạm trung chuyển rác phường Chánh Hiệp có giá dự toán hơn 6,7 tỷ đồng, với một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và được phê duyệt trúng thầu.
Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Chánh Hiệp, TP HCM đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-BQLDA ngày 28/08/2026, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng trạm trung chuyển rác phường Chánh Hiệp.
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Gói thầu hơn 6,7 tỷ đồng có một nhà thầu tham dự
Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, gói thầu Thi công xây dựng công trình trạm trung chuyển rác phường Chánh Hiệp có mã thông báo mời thầu IB2600424076-00, được phát hành ngày 06/08/2026.
Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600216193, được phê duyệt theo Quyết định số 13/QĐ-BQLDA ngày 16/07/2026 do bà Phạm Thị Thùy Nhi, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Chánh Hiệp ký.
Ngày 06/08/2026, hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) được phê duyệt tại Quyết định số 41/QĐ-BQLDA, cũng do bà Phạm Thị Thùy Nhi ký ban hành.
Theo biên bản mở thầu hoàn thành lúc 16 giờ 24 phút ngày 15/08/2026, giá dự toán được phê duyệt của gói thầu là 6.747.913.592 đồng.
Tại thời điểm đóng thầu, có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT), là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Long Gia Bảo. Giá dự thầu của doanh nghiệp là 6.608.261.170 đồng, không đề xuất giảm giá.
Công tác lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT được giao cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân thực hiện theo Hợp đồng số 41.HĐTV-LX.2026 ký ngày 20/07/2026. Tổ chuyên gia do ông Lê Viết Diệu làm Tổ trưởng.
Trong quá trình đánh giá hồ sơ, ngày 19/08/2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Chánh Hiệp phát hành Văn bản số 07/TB-BQLDA yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT.
Sau khi doanh nghiệp có văn bản phản hồi ngày 21/08/2026, tổ chuyên gia hoàn tất Báo cáo đánh giá E-HSDT số 96.BC-LX.2026 ngày 24/08/2026. Theo báo cáo, hồ sơ của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Long Gia Bảo đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.
Trên cơ sở Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 130/BC/2026/CA ngày 28/08/2026 do Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An lập, cùng ngày, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Chánh Hiệp ban hành Quyết định số 52/QĐ-BQLDA, phê duyệt Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Long Gia Bảo trúng thầu.
Giá trúng thầu được phê duyệt là 6.608.261.170 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 120 ngày.
So với giá dự toán 6.747.913.592 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 139.652.422 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 2,07%.
Năng lực nhà thầu
Theo thông tin doanh nghiệp được cung cấp, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Long Gia Bảo được thành lập ngày 06/12/2012, người đại diện theo pháp luật là ông Bùi Phi Long.
Trụ sở chính của doanh nghiệp tại Số 43A, Đường ĐX 145, Tổ 63, Khu 5, phường Chánh Hiệp, TP HCM.
Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Long Gia Bảo đã tham gia 37 gói thầu và trúng 29 gói.
Tổng giá trị các gói thầu doanh nghiệp trúng, bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh, được ghi nhận trên 70,99 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 39,66 tỷ đồng qua 26 gói thầu.
Góc nhìn về tính cạnh tranh của gói thầu
Trao đổi về khía cạnh pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, căn cứ khoản 1 Điều 21 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự.
Theo luật sư, hình thức này nhằm tạo điều kiện để các nhà thầu có năng lực tham gia, qua đó chủ đầu tư có thêm cơ sở lựa chọn phương án đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.
Theo quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, đối với đấu thầu qua mạng, trường hợp đến thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu nộp E-HSDT, bên mời thầu được phép tiến hành mở thầu mà không bắt buộc phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
Như vậy, việc mở thầu và tiếp tục đánh giá E-HSDT trong trường hợp gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự được thực hiện theo quy định nêu trên.
Ở góc độ hiệu quả đấu thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập cho rằng mục tiêu của đấu thầu sử dụng vốn đầu tư công là bảo đảm các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Theo luật sư, việc gói thầu xây lắp có giá dự toán hơn 6,7 tỷ đồng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự là thông tin cần được nhìn nhận trong tương quan với mục tiêu tăng cường cạnh tranh trong lựa chọn nhà thầu.
Về kết quả tài chính, gói thầu có giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán 139,652 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 2,07%. Mức tiết kiệm này được luật sư đánh giá là đã đạt ngưỡng 2% theo định hướng tiết kiệm chi tiêu công được đề cập tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV của Bộ Tài chính.
Tuy nhiên, theo quan điểm của luật sư Nguyễn Văn Lập, trong trường hợp có thêm các nhà thầu đáp ứng yêu cầu tham gia và cạnh tranh về giá, chủ đầu tư có thể có thêm cơ sở để so sánh về năng lực, giải pháp kỹ thuật và giá dự thầu, từ đó hướng tới hiệu quả sử dụng vốn tốt hơn.
Bên cạnh đó, việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ đặt ra yêu cầu đối với chủ đầu tư trong việc nâng cao trách nhiệm, kiểm soát các khâu từ khảo sát, lập dự toán, xây dựng và thẩm định E-HSMT đến đánh giá hồ sơ dự thầu, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng.
Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc bảo đảm các yêu cầu của hồ sơ mời thầu phù hợp quy định, không tạo ra những điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu và kiểm soát năng lực thực tế của nhà thầu trúng thầu là những yếu tố có ý nghĩa đối với hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách.
QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH, HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TRONG ĐẤU THẦU ĐẦU TƯ CÔNG
Hoạt động lựa chọn nhà thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được điều chỉnh chặt chẽ bởi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC, quán triệt 05 nguyên tắc nền tảng: cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
- Nghiêm cấm đưa tiêu chí hạn chế cạnh tranh vào hồ sơ mời thầu: Căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), hồ sơ mời thầu tuyệt đối không được nêu điều kiện dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Căn cứ khoản 1 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, mọi tiêu chí kỹ thuật mang tính rào cản làm hạn chế cạnh tranh đều bị coi là vô hiệu và không phải là căn cứ để xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Trách nhiệm toàn diện và nghĩa vụ giải trình của người đứng đầu Chủ đầu tư: Dẫn chiếu khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và người có thẩm quyền về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị, tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng, cũng như tiến độ, chất lượng và hiệu quả của gói thầu. Đồng thời, người đứng đầu Chủ đầu tư có nghĩa vụ giải trình đầy đủ, kịp thời trước cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm toán khi có yêu cầu.
- Siết chặt kỷ luật công tác đấu thầu theo Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư với kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách; kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng cài cắm tiêu chí E-HSMT mang tính định hướng; xác định giá gói thầu đúng, đủ chi phí và nghiêm cấm mọi hành vi nâng khống giá dự toán. Đối với các trường hợp nhà thầu trúng nhiều gói thầu trong cùng thời điểm, Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt việc bố trí, huy động thực tế nhân sự chủ chốt, thiết bị máy móc và năng lực tài chính tại hiện trường thi công.
- Thực hành tiết kiệm ngân sách theo chỉ đạo của Bộ Tài chính: Hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công nhấn mạnh: Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai toàn diện giải pháp rà soát, cắt giảm chi phí chưa cần thiết ngay từ khâu khảo sát, lập thiết kế và thẩm định dự toán; nâng cao chất lượng công tác lập giá gói thầu và tích cực thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để tối ưu hóa nguồn lực công, mang lại hiệu quả chi tiêu cao nhất cho ngân sách nhà nước.