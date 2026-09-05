Phường Chánh Hiệp: Gói xây dựng trạm trung chuyển rác thuộc về Long Gia Bảo

Ban QLDA phường Chánh Hiệp chọn Long Gia Bảo trúng gói thầu hơn 6,7 tỷ, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,07% trong bối cảnh đấu thầu rộng rãi chỉ duy nhất 1 đơn vị dự thầu

Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng trạm trung chuyển rác phường Chánh Hiệp có giá dự toán hơn 6,7 tỷ đồng, với một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và được phê duyệt trúng thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Chánh Hiệp, TP HCM đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-BQLDA ngày 28/08/2026, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng trạm trung chuyển rác phường Chánh Hiệp.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách TP HCM phân cấp cho cấp phường Chánh Hiệp quản lý và triển khai.

Gói thầu hơn 6,7 tỷ đồng có một nhà thầu tham dự

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, gói thầu Thi công xây dựng công trình trạm trung chuyển rác phường Chánh Hiệp có mã thông báo mời thầu IB2600424076-00, được phát hành ngày 06/08/2026.

Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600216193, được phê duyệt theo Quyết định số 13/QĐ-BQLDA ngày 16/07/2026 do bà Phạm Thị Thùy Nhi, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Chánh Hiệp ký.

Ngày 06/08/2026, hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) được phê duyệt tại Quyết định số 41/QĐ-BQLDA, cũng do bà Phạm Thị Thùy Nhi ký ban hành.

Theo biên bản mở thầu hoàn thành lúc 16 giờ 24 phút ngày 15/08/2026, giá dự toán được phê duyệt của gói thầu là 6.747.913.592 đồng.

Tại thời điểm đóng thầu, có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT), là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Long Gia Bảo. Giá dự thầu của doanh nghiệp là 6.608.261.170 đồng, không đề xuất giảm giá.

Công tác lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT được giao cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân thực hiện theo Hợp đồng số 41.HĐTV-LX.2026 ký ngày 20/07/2026. Tổ chuyên gia do ông Lê Viết Diệu làm Tổ trưởng.

Trong quá trình đánh giá hồ sơ, ngày 19/08/2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Chánh Hiệp phát hành Văn bản số 07/TB-BQLDA yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT.

Sau khi doanh nghiệp có văn bản phản hồi ngày 21/08/2026, tổ chuyên gia hoàn tất Báo cáo đánh giá E-HSDT số 96.BC-LX.2026 ngày 24/08/2026. Theo báo cáo, hồ sơ của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Long Gia Bảo đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 130/BC/2026/CA ngày 28/08/2026 do Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An lập, cùng ngày, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Chánh Hiệp ban hành Quyết định số 52/QĐ-BQLDA, phê duyệt Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Long Gia Bảo trúng thầu.

Giá trúng thầu được phê duyệt là 6.608.261.170 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 120 ngày.

So với giá dự toán 6.747.913.592 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 139.652.422 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 2,07%.

Nguồn: MSC

Năng lực nhà thầu

Theo thông tin doanh nghiệp được cung cấp, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Long Gia Bảo được thành lập ngày 06/12/2012, người đại diện theo pháp luật là ông Bùi Phi Long.

Trụ sở chính của doanh nghiệp tại Số 43A, Đường ĐX 145, Tổ 63, Khu 5, phường Chánh Hiệp, TP HCM.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Long Gia Bảo đã tham gia 37 gói thầu và trúng 29 gói.

Tổng giá trị các gói thầu doanh nghiệp trúng, bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh, được ghi nhận trên 70,99 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 39,66 tỷ đồng qua 26 gói thầu.

Góc nhìn về tính cạnh tranh của gói thầu

Trao đổi về khía cạnh pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, căn cứ khoản 1 Điều 21 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự.

Theo luật sư, hình thức này nhằm tạo điều kiện để các nhà thầu có năng lực tham gia, qua đó chủ đầu tư có thêm cơ sở lựa chọn phương án đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Theo quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, đối với đấu thầu qua mạng, trường hợp đến thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu nộp E-HSDT, bên mời thầu được phép tiến hành mở thầu mà không bắt buộc phải gia hạn thời điểm đóng thầu.

Như vậy, việc mở thầu và tiếp tục đánh giá E-HSDT trong trường hợp gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự được thực hiện theo quy định nêu trên.

Ở góc độ hiệu quả đấu thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập cho rằng mục tiêu của đấu thầu sử dụng vốn đầu tư công là bảo đảm các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo luật sư, việc gói thầu xây lắp có giá dự toán hơn 6,7 tỷ đồng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự là thông tin cần được nhìn nhận trong tương quan với mục tiêu tăng cường cạnh tranh trong lựa chọn nhà thầu.

Về kết quả tài chính, gói thầu có giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán 139,652 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 2,07%. Mức tiết kiệm này được luật sư đánh giá là đã đạt ngưỡng 2% theo định hướng tiết kiệm chi tiêu công được đề cập tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, theo quan điểm của luật sư Nguyễn Văn Lập, trong trường hợp có thêm các nhà thầu đáp ứng yêu cầu tham gia và cạnh tranh về giá, chủ đầu tư có thể có thêm cơ sở để so sánh về năng lực, giải pháp kỹ thuật và giá dự thầu, từ đó hướng tới hiệu quả sử dụng vốn tốt hơn.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ đặt ra yêu cầu đối với chủ đầu tư trong việc nâng cao trách nhiệm, kiểm soát các khâu từ khảo sát, lập dự toán, xây dựng và thẩm định E-HSMT đến đánh giá hồ sơ dự thầu, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng.

Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc bảo đảm các yêu cầu của hồ sơ mời thầu phù hợp quy định, không tạo ra những điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu và kiểm soát năng lực thực tế của nhà thầu trúng thầu là những yếu tố có ý nghĩa đối với hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách.