Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc trao Huy hiệu Đảng tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã dự và trao Huy hiệu 80, 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 2/9, tại xã Đức Quang (tỉnh Hà Tĩnh), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã dự và trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên 80 năm tuổi Đảng và đảng viên 65 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Hoàng Thị Tứ. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận một chặng đường dài kiên trung, son sắt với lý tưởng cách mạng của đảng viên Hoàng Thị Tứ.

Đảng viên Hoàng Thị Tứ sinh năm 1929, vào Đảng ngày 2/8/1948, chính thức ngày 2/2/1949; hiện sinh hoạt tại Chi bộ thôn Triều Đông, Đảng bộ xã Đức Quang, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đã trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Bùi Hữu Tiến (sinh năm 1934), đảng viên Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1940), đảng viên Bùi Uy (sinh năm 1941) và đảng viên Thái Minh Hoạt (sinh năm 1939).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, những thành công của đất nước có sự đóng góp, cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ, trong đó có các đảng viên có mặt tại buổi lễ hôm nay. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, các đồng chí luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, luôn chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, mỗi tấm huy hiệu Đảng đều gắn với một câu chuyện về cuộc đời, về những năm tháng cách mạng, về những nhiệm vụ được giao, những khó khăn, thử thách đã vượt qua và những đóng góp thầm lặng cho Đảng, cho Nhà nước và cho Nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: BHT

Vì vậy, việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để chúng ta tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp của Hà Tĩnh thường xuyên rà soát, quản lý chặt hồ sơ, dữ liệu đảng viên; chủ động phát hiện những trường hợp đủ điều kiện; thực hiện đầy đủ quy trình xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng; bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thời gian và thẩm quyền.

Đặc biệt, đối với các đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, cấp ủy cần chủ động nắm tình hình để việc trao tặng được thực hiện kịp thời, trang trọng, chu đáo, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự chăm lo của Đảng đối với những đồng chí đã có nhiều năm cống hiến.