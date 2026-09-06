Đấu thầu ở phường Hố Nai: Gói thầu thiết bị hơn 3 tỷ tiết kiệm 20 triệu đồng

Công ty TNHH Trading Tak vừa được Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hố Nai lựa chọn trúng gói thầu thiết bị hơn 3 tỷ với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,65%

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/08/2026, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hố Nai (TP Đồng Nai) - Võ Văn Vinh đã ký Quyết định số 36/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Cung cấp, lắp đặt thiết bị trường học trên địa bàn phường Hố Nai thuộc dự toán mua sắm Đề án mua sắm thiết bị trường học trên địa bàn phường Hố Nai. Hoạt động mua sắm này được thực hiện trên cơ sở chủ trương và quyết định phân bổ kinh phí của UBND phường Hố Nai theo các Quyết định số 1558/QĐ-UBND và số 1565/QĐ-UBND ngày 25/07/2026, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.

Cạnh tranh nghẹt thở từng triệu đồng, tiết kiệm ngân sách chỉ 0,65%

Gói thầu số 3 có giá được duyệt là 3.065.000.000 đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng theo đơn giá cố định và thời gian thực hiện trong 30 ngày. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu kiêm đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Phú Quý, còn đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngân Anh Phát.

Biên bản mở thầu hoàn thành vào sáng ngày 20/08/2026 ghi nhận cuộc đua giữa 2 nhà thầu độc lập: Công ty TNHH Trading Tak và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Thần Đồng Đất Việt.

Diễn biến tài chính cho thấy một kịch bản rượt đuổi giá sít sao. Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Thần Đồng Đất Việt chào giá dự thầu ban đầu ở mức rất cao là 3.550.000.000 đồng (vượt giá gói thầu 485.000.000 đồng), nhưng đính kèm thư giảm giá 14%, tương ứng giảm 497.000.000 đồng, kéo giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 3.053.000.000 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Trading Tak không thực hiện giảm giá và chào mức giá 3.045.000.000 đồng.

Cả 2 nhà thầu đều vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật. Bước vào vòng so sánh giá theo phương pháp giá thấp nhất, mức chênh lệch vỏn vẹn 8.000.000 đồng đã định đoạt vị trí dẫn đầu, đưa Công ty TNHH Trading Tak xếp hạng I và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Thần Đồng Đất Việt xếp hạng II.

Căn cứ Báo cáo đánh giá số 45/BC-TCGĐT ngày 21/08/2026 của tổ chuyên gia và Báo cáo thẩm định số 349/BCTĐ-NAP ngày 26/08/2026, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hố Nai đã trao trọn gói thầu cho Công ty TNHH Trading Tak với giá trúng thầu 3.045.000.000 đồng. So với giá gói thầu được duyệt, tiết kiệm 20.000.000 đồng, tương ứng 0,65%.

Quyết định số 36/QĐ-KTHTĐT. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Trading Tak (Mã số thuế 3600668919), doanh nghiệp thành lập ngày 17/11/2014, có địa chỉ trụ sở tại số A2, đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai.

Dữ liệu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Công ty TNHH Trading Tak là đơn vị hoạt động lớn trong lĩnh vực cung cấp hàng hóa, từng tham gia 202 gói thầu trên phạm vi toàn quốc và trúng 69 gói, với tổng giá trị trúng thầu tích lũy khoảng 168.674.709.518 đồng.

Đáng chú ý, tại địa bàn phường Hố Nai, chỉ trong vòng 3 ngày cuối tháng 8/2026, doanh nghiệp này đã liên tiếp được công bố trúng 2 gói thầu cung cấp thiết bị trường học với tổng quy mô gần 16 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 26/08/2026, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Hố Nai đã phê duyệt cho Công ty TNHH Trading Tak trúng thầu độc lập gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị chuyên ngành giáo dục" với giá trị trúng thầu lên tới 12.895.000.000 đồng. Đến ngày 28/08/2026, doanh nghiệp tiếp tục được xướng tên tại Gói thầu số 3 trị giá 3.045.000.000 đồng do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hố Nai làm chủ đầu tư.

Góc nhìn chuyên gia và bài toán tối ưu chi phí mua sắm

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng ghi nhận có 2 đơn vị tham dự và cạnh tranh về giá, đáp ứng tính công khai theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục trị giá hơn 3 tỷ đồng chỉ mang lại mức dôi dư 20 triệu đồng cho thấy hiệu quả tiết giảm chi phí ngân sách chưa đạt được như kỳ vọng.

Bàn luận về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, hàng hóa thiết bị giáo dục, trường học phần lớn là các mặt hàng thông dụng, có sẵn quy cách chuẩn và giá bán cạnh tranh trên thị trường. Tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính đều quán triệt chủ đầu tư phải đặc biệt chú trọng khâu khảo sát thị trường, thu thập báo giá và thẩm định giá dự toán. Nếu giá gói thầu lập sát với mặt bằng giá bán buôn thực tế, kết hợp với các giải pháp thương thảo hoàn thiện hợp đồng, tỷ lệ tiết kiệm hoàn toàn có thể đạt mức tối ưu hơn, tránh tình trạng ngân sách chỉ dôi dư mang tính tượng trưng.