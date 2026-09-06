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Quân sự - Thế giới

Mỹ tấn công 3 tàu chở dầu của Iran

Quân đội Mỹ tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công 3 tàu chở dầu của Iran sau khi các tàu chiến của Washington bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa.

An An (Theo AP)
Mỹ tấn công 3 tàu chở dầu của Iran

AP đưa tin, quân đội Mỹ ngày 5/9 tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công 3 tàu chở dầu của Iran sau khi các tàu chiến của Hải quân Mỹ bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa.

"Nếu cần thiết, lực lượng Mỹ sẽ xóa sổ 'hạm đội dầu mỏ' hạn chế và dễ bị tấn công của Iran", quân đội Mỹ cảnh báo.

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Một số tàu neo đậu tại khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 5/8/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột với Iran bằng cách gọi đó là "chuyện nhỏ".

Thông cáo của quân đội Mỹ cho biết một tàu sân bay và một tàu khu trục của Mỹ đã tránh được “nhiều cuộc tấn công vô cớ của Iran” khi đang tuần tra trong khu vực và không có binh sĩ Mỹ nào bị thương.

Cũng theo thông cáo, 2 tàu chở dầu của Iran đã bị “vô hiệu hóa vĩnh viễn” và chiếc thứ 3, không chở hàng, đã bị phá hủy. Iran chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.

Trước đó, Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết 4 tên lửa của Mỹ đã bắn trúng một tàu chở dầu cách đảo Kharg, nơi có một cảng xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran, khoảng 10 km.

Được biết, đảo Kharg đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công trong suốt cuộc chiến, bao gồm cả cuộc tấn công của Mỹ vào các địa điểm quân sự trên đảo hồi tháng 3/2026.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận sơ bộ hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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